了解内蒙古 走进内蒙古 爱上内蒙古

编者按

共襄盛举，共谋发展。7月20日，2021全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古高质量发展大会在呼和浩特举办。大会搭建起更高层次、更高水平的平台，建好民营企业的“家”、架好政商互动的“桥”。

广泛的合作领域，广阔的发展空间，无限的创赢前景。大会成为兴业发展的盛会，思想交流的盛宴，更好地发挥了工商联的桥梁纽带作用，凝聚起民营企业家的智慧力量，推动民营经济和民营企业走向更加广阔的舞台。本刊刊登6位企业家代表访谈，请他们就了解内蒙古、走进内蒙古、爱上内蒙古以及相关问题建言献策。

让农牧民生活更美好 创新成果更丰硕

——访伊利集团董事长兼总裁潘刚

内蒙古大草原，位于北纬40-45度之间，是国际公认的天然黄金畜牧带，孕育着优质的奶源。从大草原成长起来的伊利集团，从一家街道小厂发展为全球乳业五强、亚洲乳业第一，是内蒙古的骄傲。“如何通过奶业振兴助推我区高质量发展？”这是伊利掌门人潘刚多年来思索的问题。

“坚持‘共赢发展’新理念、探索‘绿色发展’新路子，迈出‘科技兴蒙’新步伐，以‘三新’面貌，与自治区高质量发展同频共振。”潘刚表示，站在“十四五”开局新起点，伊利要牢记初心使命，为自治区高质量发展贡献民营企业的力量。

潘刚大学一毕业便进入伊利，从一线质检员成长为伊利董事长的他，深知产业发展痛点。在他看来，只有坚持共赢发展，推动全产业链协同聚力，打造产业集群、提升规模效应，才能实现中国乳业高质量发展。近年来，伊利不仅在呼和浩特市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市等地建设奶产业集群，带动农牧民致富、助力奶业振兴，还积极打造“伊利现代智慧健康谷”，构建种养加一体化、产学研文旅商、多业态融合的产业体系，打造“世界乳业硅谷”。

潘刚认为，龙头企业应发挥好引领作用，处理好“绿水青山 ”与“金山银山”的关系。伊利坚定不移地走绿色低碳发展之路，旗下19家工厂通过了国家级“绿色工厂”认证，连续4年获评联合国“最佳企业实践”。仅在环保生产领域，伊利2020年的总投入就高达1.89亿元。

“不创新，无未来”是潘刚时常挂在嘴边的一句话。为进一步推动内蒙古高质量发展，伊利加速创新发展步伐，为“科技兴蒙”贡献智慧和力量。伊利成立欧洲、新西兰等多个创新中心，集智全球、拥抱创新。

“厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值大于商业财富”，这是潘刚一直坚持的发展理念。在第二个百年奋斗目标的新征程上，潘刚希望未来能“让农牧民生活更美好、北部边疆更美丽、创新成果更丰硕。”这是一个企业家最质朴的愿望、最踏实的追求。

谱写新时期“黄河大合唱”新乐章

——访阿拉善SEE生态协会第一副会长、内蒙古亿峰控股集团董事长常付田

在沿黄（各省区）生态保护和高质量发展专题活动上，阿拉善SEE生态协会第一副会长、内蒙古亿峰控股集团董事长常付田作了《汇聚民间环保力量 助推沿黄地区可持续发展》的主旨发言。在发言中他提到，黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带，推动黄河流域生态保护，筑牢黄河流域生态屏障，刻不容缓。

常付田说，阿拉善SEE生态协会是以企业家为主体的全国性公益环保组织。这些年，协会在内蒙古地区持续加大公益投入，致力于在阿拉善地区进行荒漠化防治和地下水保护工作。特别关注了黄河流经的乌兰布和沙漠对黄河的影响，开展了植被恢复、社区保护、能源替代等一系列卓有成效的行动，并逐渐形成“一亿棵梭梭”和“地下水保护”两大品牌项目。目前，协会已启动了在乌兰布和地区的治沙示范项目，计划用10年的时间整合社会力量，打造一个100多万亩的治沙示范工程，为黄河流域生态保护和高质量发展贡献民间公益组织的力量，这也是协会践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体实践。

常付田表示，如今阿拉善SEE生态协会进入新的发展阶段，下一步，将通过整合企业家及社会资源，号召公众的广泛支持和参与，搭建起一个具有友好连接性、共享性，面向政府、社会公众、企业、科研单位等不同对象的共享、共建平台，以引导公众及企业参与为导向，以环境教育为载体，提升公众参与环境保护、黄河保护、大江大河保护的积极性，谱写新时期“黄河大合唱”新乐章。

在谈到对内蒙古营商环境的感受时，常付田说：“参加这次大会感觉很震撼，全国著名企业家都来到了内蒙古，助力内蒙古的发展，这使我对内蒙古经济的下一步发展充满信心。作为从外地来内蒙古投资的企业家，我至今在内蒙古已经生活工作了15年，深深地感受到内蒙古地区营商环境在逐步变好，特别是党的十八大以来，内蒙古地区在推进绿色高质量发展方面下了很大功夫，在优化营商环境方面推出了很多切实可行的举措，而且成效也非常显著。作为一家民营企业，我们必将用实际行动来践行绿色发展的理念，为推动内蒙古高质量发展贡献力量。”

内蒙古有很大发展空间和投资潜力

——访中国民间商会副会长、陕西荣民控股集团有限公司董事长史贵禄

“内蒙古山川秀美、历史悠久、地大物博、资源丰富。丰富的矿藏，煤炭、稀土等多种资源全国排名第一，转化价值非常高。”谈起对内蒙古的印象，中国民间商会副会长、陕西荣民控股集团有限公司董事长史贵禄忍不住点赞。内蒙古生态治理取得显著成效，他十分看好祖国北疆这片热土未来发展空间和投资前景。

谈到科技创新，他介绍，近年来公司在新材料领域投入了大量资金和研发人员，研发出超轻镁锂合金、铝锂合金、2系7系超硬合金等核心技术，为我国航空航天事业作出一定贡献。当前，我国正迈向第二个百年奋斗目标。踏上新征程，史贵禄也带领企业担起新使命、新担当。他说：“‘十四五’规划和2035年远景目标把科技创新提到了新高度。未来，我们要进一步为实现第二个百年奋斗目标，作出企业应有的贡献！”

关于如何助力内蒙古高质量发展，史贵禄也有自己的认识和体会。他认为，内蒙古有丰富的太阳能、风能资源，最适宜搞风力发电、生态光伏发电，能有效减少碳排放。在毛乌素沙漠的南端，可以大规模搞现代农业和农产品深加工的工业园。这样一来，既能拉长农业产业链，又能解决大量的就业岗位，对农业、农村、农民可持续发展可起到重要的作用。

作为民营企业家，史贵禄始终感念党恩。在党的领导下，改革开放40多年来，我国非公有制经济迅猛发展，成就了一大批非公有制经济人士。“如果没有改革开放，就没有我们民营企业的今天；如果没有共产党的领导，就没有对未来共谋发展、共创辉煌的底气和信心。”他说，很期待来内蒙古投资兴业。

希望更多民企到内蒙古发展

——访特变电工股份有限公司党委书记、董事长张新

“2021全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古高质量发展大会为内蒙古加快建设‘两个屏障’‘两个基地’和‘一个桥头堡’发挥了重要作用。”7月20日下午，特变电工股份有限公司党委书记、董事长张新向记者介绍。

张新表示，公司始终不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”；公司以建党百年为奋斗新起点，坚持新发展理念和以人民为中心的发展思想，坚定以党建为引领，为企业发展注入强大精神动力。在启航新征程中，切实履行企业的政治责任、经济责任、发展责任、社会责任，坚定不移走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，努力在服务和融入内蒙古的新发展格局中迈出坚实步伐。

多年来，公司积极投身于内蒙古经济建设发展，发挥在特高压直流、特高压交流、特高压柔性输电、源网荷储多能互补综合能源管理平台等关键核心技术的创新突破，为内蒙古加快推进清洁能源输出基地建设、打造国家重要能源和战略资源基地提供坚强可靠保障。“十四五”期间，公司计划累计投资500亿元建设绿色能源基地，并启动能源装备产业投资、有机硅、电子特气等循环产业链建设项目，最终建成以绿色能源生产绿色电力装备的高端化、智能化、低碳化国家级全产业链硅基新材料研制创新中心、高端电力装备研制中心和源网荷储绿色能源基地。

“近年来，内蒙古的营商环境越来越好，我们在这里的投资已经超过100亿元。内蒙古地广物博、风电光资源丰富，希望更多的民营企业来到这里，将内蒙古的优质资源转化为装备中国、装备世界的不竭动力，让内蒙古的绿色产品服务于‘一带一路’沿线各国，进一步转型升级、创新驱动，建立内蒙古在‘中蒙俄经济走廊’中的核心枢纽地位，培育开放型经济新动能。”张新呼吁。

扎根草原 花开世界

——访内蒙古蒙草集团董事长王召明

在2021全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推内蒙古高质量发展大会上，内蒙古蒙草集团董事长王召明在2个专题活动中分别发表了主旨演讲和理想信念报告。《沿黄生态“发展不能吃老本 保护要用新技术”》和《小草扎根》这1个演讲1个报告让来自各省区优强企业家们，对这位厚植生态理念、扎根草原干事创业的中年汉子、坚持的种业事业有了新认识。创业的初心是什么？蒙草怎么助力生态优先、绿色发展？记者采访了王召明。

“我生在、长在乌拉特草原，是牧民的孩子，从小跟草打交道。大学期间蹬三轮卖花，看着城里的绿化美化、草原矿山修复用的草种都是进口，我就想着把家乡草原上那些节水抗旱的花草，没人浇水、打药施肥，每年都挺好的。我就想着把他们用到国土绿化里来，创办了蒙草。28年来我们一直坚持收集、研究、应用我国自己的特色草种，建了种质资源库，大规模应用到草原生态修复、矿山荒废地治理、沿黄流域生态保护、海绵城市建设等。”王召明如数家珍。

“生态修复，要尊重自然，顺应国情地情，这里面没有诀窍，大自然就是最好的老师，”王召明娓娓道来。

他和团队每年到干旱的地方，矿坑里、沙漠中、高原上，找那些大旱后还存活的、大冷天还绿着的、能活好几年还不怕踩的花花草草，收集到大青山底下的“小草诺亚方舟”里头。现在大概有1600多种植物、十几万份标本、100多万份土样，差不多存了半个中国的植物原种，有生态用种、农作物的、道地药材的、牧草的……慢慢的在全国建了18个种业研究院，还建起草种智能化繁育体系，研发出种子生态包、生态袋等产品。

王召明说，蒙草深得自治区各级党委政府的支持，种质资源库、敕勒川草原、扎赉诺尔百年矿修复、数字草原、数字矿山、智慧林草体系等已成地方生态名片。蒙草愿继续收集保存运用好乡土植物，用适地适生的“土办法”，做我们自己的特色种业。像小草一样，扎根草原，花开世界。

科学布局黄河流域的高质量发展

——访全国工商联常委、天津荣程集团董事会主席张荣华

“作为民营企业代表，能参加这次大会并作主旨发言，我感到非常荣幸。”全国工商联常委、天津荣程集团董事会主席张荣华说。

“黄河是中华民族的象征和旗帜，孕育了中华民族的悠久文明，见证了改革开放创造的经济奇迹。其中黄河流域内蒙古段，是黄河流域上中游的重要过渡节点，是黄河流域重要的资源储备区、产业聚集区，更是重要的生态保护区、环境治理区，对于整个黄河流域的高质量发展具有很强的示范指导意义。”张荣华表示。

荣程在改革开放中诞生，至今已走过33年历程，从两个人到近万名员工，从几间简陋厂房到现代化绿色工厂，从个体户到企业集团，拥有钢铁能源、经贸服务、科技金融、文化健康4大板块，历经10年时间，开辟出一条由传统制造向相关多元转型的新路径。“之所以能取得这样的成就，是因为集团始终坚持党的领导，坚定不移贯彻新发展理念，以数字化转型绿色低碳高质量协同发展作为发展战略，围绕着生命、生活、生态、生产、生物‘五生’联动，谋求未来的产业结构布局和碳中和；倡导共和、共生、共享、共赢、共荣‘五共’合一，助力未来国际发展。”张荣华自豪无比地说。

“其实，荣程集团与内蒙古的缘分比较久远。”张荣华笑着说，“2005年，我第一次到鄂尔多斯市乌审旗，当时沙尘满天。再看看现在，天蓝草绿、空气清新。16年的时间里，内蒙古的产业结构、生态结构、能源结构都发生了翻天覆地的变化，成为我国北方重要生态安全屏障。荣程已在内蒙古扎下了根，在赤峰市、鄂尔多斯市、海拉尔市、额尔古纳市都有项目涉足。”

最后，张荣华建议，黄河保护是跨流域的行为，需要一种超越地方和局部的大系统协同治理思维，科学布局黄河流域的城市发展、乡村发展、区域发展，要在人与自然和谐、环境承载的背景下，走出一条山青水绿、经济发展、民生发展、社会发展的协调发展新路子。