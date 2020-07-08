内蒙古官方：确诊1例鼠疫病例 草原旅游是安全的

7日，内蒙古自治区人民政府召开内蒙古草原旅游安全可靠新闻发布会称，目前，内蒙古确诊1例腺鼠疫病例，但内蒙古草原旅游是安全的。

内蒙古草原广袤，每年春末夏初，雨水开始丰沛，草原也随之进入旅游旺季。7月4日，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗报告发现1例疑似腺鼠疫病例。5日，巴彦淖尔市发布鼠疫防控三级预警信息，要求广大公众严格按照鼠疫防控“三不三报”的要求，切实做好个人防护，提高自我防护意识和能力。

内蒙古文化和旅游厅副厅长蔚治国介绍道，按照《内蒙古自治区鼠疫控制应急预案》要求，巴彦淖尔市对乌拉特中旗5家草原旅游景区(点)进行关闭，严禁游客进入疫源地及周边旅游。同时，对草原旅游景区疫情防控情况进行全面排查，对来内蒙古旅游的游客发布安全提示。

记者从新闻发布会上了解到，此次发现鼠疫的乌拉特中旗位于巴彦淖尔市东北部，总面积仅2.3万平方公里，并非草原旅游核心区域。

“内蒙古幅员辽阔，横跨中国东北、华北、西北三大区域，面积118.3万平方公里，至今尚未发现因草原旅游而感染或传播鼠疫、新冠肺炎的情况。”蔚治国如是说。

蔚治国称：“去年以来，我们采取督促旅游景区、旅游饭店做到每日检查和消杀；实时监控新冠肺炎疫情和鼠疫疫情动态，发现问题及时处置和报告，并实施隔离防控；要求各地草原旅游景区不安排游客接触野生动物，不提供野生动物食品；组织对旅游景区进行了灭鼠灭蚤，彻底切断疫源等强有力疫情防控措施。”

内蒙古草原宽广，旅游活动空间大，不易形成旅游拥堵，而草原旅游都是在特定的草原旅游景区范围之内活动，可满足游客畅游体验的需求。

“我们不主张在草原旅游景区之外进行露营。”蔚治国强调道，内蒙古疫情防控措施是到位的，内蒙古草原旅游是安全的。(记者 张玮)