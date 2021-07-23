跟腱断裂躺平养伤 小伙惹上肺栓塞

医学指导/广州医科大学附属第一医院血管外科王海洋教授

“躺着虽舒服，但长时间不动真要命！”从ICU转回到普通病房的小吴颇为感慨。之前，由于跟腱断裂后养伤久卧不动，他出现下肢严重血栓，虽放置了滤器，但被血栓冲击移位后甚至扎破血管，情况危急！幸好及时转入广州医科大学附属第一医院，血管外科王海洋教授团队通过微创介入治疗帮他化险为夷。

运动受伤后久卧

小伙惹上肺栓塞

一个多月前，小吴因运动时不小心造成跟腱断裂，紧急送医，接受了跟腱修补手术后，由于疼痛，他不敢活动脚趾，总是躺在床上。没想到才过了四五天，他的两条小腿出现肿胀、疼痛，呼吸越来越困难。

这到底是怎么回事？

医生初步筛查后，确诊为肺栓塞，经过造影发现，已经有血栓堵在肺部血管，而且在他的两条腿中还有多个活动血栓，为了预防血栓进一步脱落，医生为他实施了下腔静脉滤器置入术，放入一枚“小雨伞”——滤器，撑开后可有效阻拦和捕捉下肢深静脉的游离血栓，预防致死性肺栓塞的发生。

放置完滤器之后，小吴的症状逐渐缓解，返回家中休养。

肺栓塞滤器异位

危及生命

没想到，一个月后，当小吴重新回到医院检查评估，准备取出滤器时，医生却发现他体内的“小雨伞”发生了异位，而且穿破血管，在血管里面“张牙舞爪”，情况危急！

由于当地医院条件有限，医生建议小吴赶紧转诊，小吴在家人的陪伴下马上到广州医科大学附属第一医院求治，该院国家临床重点专科呼吸内科刘春丽教授团队详细了解了他的病情之后，邀请擅长血管介入技术的血管外科王海洋教授团队共同会诊。

“有可能是下肢静脉血栓脱落后反复冲击，将滤器挤压造成异位。”王海洋表示，遇到这种情况，必须尽快将异位的滤器取出来，否则可能危及生命。

微创介入治疗

化险为夷

在跟小吴及其家属沟通了病情及治疗方案后，王海洋教授团队为他实施了DSA（数字减影血管造影机）引导下的介入微创治疗。

由于小吴双腿都有血栓，手术中，专家团队选择从颈静脉进行穿刺，先将一个新的滤器放置进去，这好比在血管中置入一张新的“网”，以防在抽拉异位滤器过程中有血栓成为“漏网之鱼”游向肺动脉，引发肺栓塞。

在这张新“网”的保护下，王海洋用回收钩“逮住”原先那枚异位滤器，然后将“小雨伞”合拢收起、顺利抽出。在取出的那枚异位滤器中，可以看到捕捉到的血栓。

“介入微创技术的好处就是不开刀、损伤小、恢复快、效果好，避免了开胸手术带来的一系列后续康复问题。”王海洋说，置入下腔静脉滤器可使患者肺栓塞发生率从60%~70%下降为0.9%~5%，为下一步溶栓治疗以及术后愈合提供了强有力的支持。

预防肺栓塞

避免久坐、久卧不动

手术顺利结束后，考虑到小吴已经出现后腹膜血肿，为安全起见，医护人员把他送进重症监护室接受进一步观察。很快他便苏醒了，恢复意识的他生命体征平稳，第二天便转入普通病房，可以正常下地行走，化险为夷。

王海洋提醒，血栓产生的原因有很多，血液循环不畅、血液处于高凝状态均可能产生血栓，引起肺栓塞。肺栓塞发病十分凶险，重在预防，比如久坐、久卧之后应适当起身活动，控制饮食，控制血脂血糖，注意个人卫生等。如果出现肺栓塞的症状，比如像小吴一样，呼吸困难、伴有腿部肿胀、疼痛等症状，一定要及时就医，避免不良事件的发生。（全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青）