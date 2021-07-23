健康、自信、奋斗的人最美（养生杂谈）

魔镜，魔镜，告诉我，谁是世界上最美的女人？

爱美之心，人皆有之。不仅童话里的皇后如此，古往今来，男女老少皆是如此。据记载，古代“四大美男”之一潘安年轻时驾车出去游玩，连老妇人都为之着迷，爱慕他的人往车上扔的果子把车都装满了，由此有了“掷果盈车”的典故。

承认爱美是人的天性，才能真正理解人们对变美的深切渴望。在社交网络如此发达的今天，线上线下随处可见对美的热烈追捧。从学习护肤到研究化妆，从科学减肥到琢磨穿搭，人们对美的追求可谓孜孜不倦。

正所谓凡事有度，过犹不及。在人们逐美过程中，出现了一些走形的苗头：巴掌脸、天鹅颈、锁骨放硬币、直角肩、A4腰、筷子腿……每隔一段时间，网络上就出现新一轮的身材测试，不停抬高“美”的上限。

当追求美成为一种信仰，“不美”似乎就成了一种罪过，美的范围也变得狭窄，似乎只有白、幼、瘦才算得上美，似乎正常身材就是不思进取、素颜示人简直如同犯罪。人们对外貌管理、身材管理的要求变得空前严苛起来。

美的标准到底掌握在谁的手中？是那些经过精心修图的广告里的形象吗？是那些化着精致妆容的明星吗？是那些经过美颜滤镜加持的网红吗？还是那些不遗余力制造容貌焦虑好从中牟利的商家？显然，我们应该要夺回原本就属于自己的对“美”的定义权。

在定义“美”之前，先抛却那些所谓“完美的身材和脸蛋”吧，让我们科学认识自己的身体，了解什么才是正常和自然的状态，才能打碎那些不切实际的幻想和过分的要求。

在美的光谱上，每个人都有自己独特的位置。美的标准可能有很多，但有一点应该成为我们的共识——美要建立在健康的基石之上。没有健康的身体，再美的容颜也无可依托，应该在健康的基础上，谈论美，追求美。此外，美的内涵并不止于此。

我们看到，生活中那些富有魅力的人，往往是浑身洋溢着自信、有强烈感染力、在本职工作上作出突出贡献的人。

张桂梅不施粉黛，步履蹒跚，手上缠满胶布。可当她拿起喇叭，每天天不亮就去催促女孩子们上课；当她面对失学女孩家长，苦口婆心做工作；当她为了把学办下去，和几位老师重温入党誓词之时，无人不为她的人格魅力所折服，无人不为她的坚持奋斗所感染。这就是一种美。

勤奋的劳动者最美。在逐美的路上，除了关注外表，别忘了修炼内在，专注成长，充实自己，奋发向上，做一个对社会有用的人，您说对吗？