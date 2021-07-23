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全民健康素养水平稳步提高

重点人群保障体系不断完善

2021年07月23日08:36 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月22日电  （记者杨彦帆）国家卫健委近日召开新闻发布会，介绍健康中国行动实施两年来取得的进展与成效，并回答媒体提问。健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划司司长毛群安介绍，两年以来，健康中国行动政策机制不断完善，全民健康素养水平稳步提高，2020年全国居民健康素养水平达到23.15%，较2018年提升了6.09个百分点。

　　毛群安介绍，健康中国行动实施以来，各方面工作取得了显著成效。其中，健康影响因素干预力度不断加大，全民健康素养水平稳步提高。围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、心理健康促进等专项行动，全方位采取了有效干预措施，大力倡导文明健康生活方式，着力提升群众健康素养。

　　此外，健全完善重点人群健康保障体系，强化健康服务，全生命周期健康维护能力持续提升。2020年，全国孕产妇死亡率下降到16.9/10万，婴儿死亡率下降到5.4‰。针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重大慢性病，以及各类重点传染病、地方病，持续强化疾病防控措施，有效遏制疾病发病率上升趋势，成功打赢新冠肺炎疫情阻击战。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月23日 15 版）

(责编：张文婷、杨迪)


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