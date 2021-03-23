国家中医药局：“互联网+医疗健康”提高了中医药诊治水平

人民网北京3月23日电 （记者孙红丽）23日，国家卫生健康委召开例行新闻发布会，介绍“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动有关情况。

国家中医药局规划司副司长贾忠武表示，“互联网+医疗健康”和“五个一”服务行动在很多方面优化了患者就医的体验，也提高了中医药的诊治水平，主要表现在以下几方面：

一是通过提升基层医生的中医诊治水平，使基层群众得到了更高水平的中医药服务。中医馆健康信息平台，为在社区卫生服务中心和乡镇卫生院的中医馆统一提供软件，提高了基层群众享受的中医药诊治水平。

二是提高了中医药药事的服务水平。通过“互联网+”中医药服务，推出“智慧中药房”建设，使患者看完病以后直接可以回家，处方、煎煮、配送都是一条龙服务，在家里就收到了煎好的中药。

三是拓展了民众接受中医药服务的空间和时间。线上线下的一体化使人民群众能全方位、全周期的接受到中医药养生保健治疗的服务。

贾忠武指出，在远程医疗方面，中医服务没有特别明显的优势，因为它缺少了医生和患者之间面对面的沟通交流，也没有号脉，有时候远程医疗看患者的舌苔、舌质也不是特别准。

“但是我们相信，随着互联网技术的发展，随着中医诊疗系统继续的开发应用，这方面的问题一定能逐步得到解决，也有利于患者享受到更多更便捷的中医药服务。”贾忠武说。