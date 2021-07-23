南京新冠阳性增至22例 已采集核酸标本500多万份

新华社南京7月22日电（记者沈汝发）南京市22日对外发布，截至22日13时，南京市共诊断13例新冠肺炎确诊病例(其中7个轻型、6个普通型)，另有9例无症状感染者。全市开展的全员检测目前已采集核酸标本500多万份。

7月22日，市民在南京市鼓楼区五台山体育中心体育馆内进行核酸检测取样。新华社记者 李博 摄

据南京市卫健委二级巡视员许民生介绍，所有确诊病例都在南京市公共卫生医疗中心进行隔离治疗，省市专家组进行会诊，同时中医西医共同治疗，目前所有患者病情平稳。

同时，截至7月22日12时，南京市、区两级疾控和公安部门已排查在南京密切接触者531人，次密接321人，排查、转运、采样等工作仍在进行中。已封闭小区(村居)34个(江宁区29个、溧水区5个)，禄口街道继续确定为封控区域，进行封闭管控，人员只进不出。

7月22日，市民在南京市鼓楼区五台山体育中心体育馆内进行核酸检测取样。新华社记者 李博 摄

全员核酸检测是防控新冠肺炎疫情的重要举措。许民生说，自7月21日下午启动全员核酸检测工作，各区均制定了全员核酸检测方案，完成采样点布置、人员培训、分组设置、物资准备等工作。南京市现有76家检测机构，日检测能力可达350万人。

对于备受关注的溯源问题，许民生介绍说，相关部门将继续加强协作，充分利用大数据等技术手段联合开展检测阳性人员的流调工作，排查密接及次密接者，继续开展核查、追踪、管控和核酸检测等工作。

7月22日，市民在南京市鼓楼区五台山体育中心体育馆内进行核酸检测取样。新华社记者 李博 摄

另外，南京市民政局副局长陈雪梅介绍说，南京市1.4万名社区工作者已经全部投入到各个核酸检测采样点，同时，发动机关干部、党员、社区居民等5万多人次组成了一个志愿者服务团队，在各个采样点上做好引导和服务工作。