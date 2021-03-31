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云南瑞丽城区累计采集核酸样本逾20万份 采样工作仍在进行

2021年03月31日23:36 来源：新华社

　　新华社昆明3月31日电（记者姚兵、张雯）云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市3月31日晚召开发布会介绍，31日8时起，瑞丽市对主城区开展全员核酸采样检测，截至31日20时，累计采集核酸样本207136份，目前采样工作仍在进行。

　　瑞丽市委书记龚云尊说，自3月29日姐告国门社区启动核酸检测开始，瑞丽市组织12家医院和1家第三方检测机构，提前采购储备采样管25万支、咽拭子25万支，从周边县市调集医护人员和本市医护人员组成16支1877人的采样队伍，在全市设置419个固定采样点和6个流调采样点，确保全面完成核酸检测任务。

　　据介绍，30日晚，瑞丽市共出动干部群众7500人，连夜开展入户工作，提前通知居民做好信息登记等核酸检测准备，以“不漏一人、不漏一户”为原则，争取群众支持配合，为检测的顺利开展提供基础保障。

　　龚云尊说，为避免交叉感染，各采样点保持通风，提醒居民做好个人防护、保持间距，确保采样工作有序开展。此外，当地提前做好外地支援瑞丽医疗人员的安排调度，保证支援的医务人员能及时开展工作。

　　云南省卫生健康委员会31日通报，3月30日0时至24时，云南省新增确诊病例6例，新增无症状感染者3例，均在瑞丽市。

(责编：郝江震、白宇)





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