云南瑞丽依法严惩涉疫违法人员

新华社昆明7月22日电（记者姚兵）记者从云南省瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部了解到，瑞丽市依法严厉打击危害疫情防控、扰乱社会秩序的违法犯罪行为。近日，瑞丽市公安机关对两名涉疫违法人员依法进行严处。

据介绍，7月18日，瑞丽市在开展全员核酸检测中，在东南亚商住城发现一名检测结果呈阳性人员，7月19日诊断为新冠肺炎确诊病例。事件发生后，瑞丽市公安局立即展开调查，发现租住在东南亚商住城某幢某号的舒某在疫情防控期间，组织他人到自己租住的出租房从事玉石直播经营活动，致东南亚商住城及周边区域多人被隔离。舒某的行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百三十条之规定，拒绝执行县级以上人民政府、疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施，涉嫌妨害传染病防治罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条之规定，公安机关已对舒某进行立案侦查。

经查，舒某暂住房屋为侯某某所有。侯某某未执行瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部于2020年12月22日发布的《关于加强人员出租房及用工场地管理的通告》第二条之规定，出租房屋未到派出所办理出租房备案登记手续，没有在规定期限内到辖区派出所安装出租房管理APP，没有如实申报承租人信息。其行为已违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条第一款之规定，且情节严重，瑞丽市公安局依法对其作出行政拘留10日，并处罚金的处罚决定。目前，侯某某已被执行拘留。