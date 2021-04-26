云南瑞丽：低风险区域有序解除居家隔离管理

新华社昆明4月26日电（记者姚兵）云南省瑞丽市疫情防控工作指挥部26日发布通告，从当日20时起，全市低风险区域有序解除居家隔离管理，实行常态化疫情防控。

通告称，瑞丽市低风险区域人员持72小时内核酸检测阴性证明，可离开瑞丽。外来人员、车辆进入瑞丽不受限制。所有高中风险区域、社区封控点及集中隔离场所继续严格执行现行封控管理措施。所有珠宝玉石交易场所、网络直播间、电影院、网吧、KTV、棋牌室、健身房、培训机构、体育场馆、宗教活动场所等人员聚集场所暂不开放；各类学校、教育培训机构暂不开学；餐饮企业实行线上订餐、线下配送，允许打包外带，暂不开放堂食。政务中心、金融保险、水电气通讯营业网点等服务窗口，公共交通、农贸市场、宾馆酒店、物流快递、美容美发等在严格落实防控措施条件下恢复营业，采取必要措施控制人流。

通告称，解除居家隔离不等于解除疫情风险。瑞丽市疫情防控工作指挥部要求，要继续坚持通风消毒、限流、测温、扫码、戴口罩等措施，严格落实重点人员定期核酸筛查，切实加强社区管理。对抵边村寨继续实施封闭式管理，落实“五个管住”要求，杜绝非法出入境和走私物品流入。