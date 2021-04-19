首届中国医学发展大会在京召开

4月17日，以“擘画新时代国家医学创新体系及核心基地建设蓝图”为主题的首届中国医学发展大会在北京召开。会议由中国医学科学院北京协和医学院党委书记、副院校长姚建红同志主持。

会议同期，还召开了“2021年中国医学科学院学术咨询委员会学部委员全体会议”及“2021年中国医学科学院开放型医学科技创新体系建设会议”。

中国医学科学院北京协和医学院院校长、中国医学科学院学术咨询执行委员会主席王辰表示，21世纪是生命科学的世纪，而医学是生命科学的前沿与核心，关乎国家安全、经济发展、社会文明和人民福祉。我国已开启全面建设现代化国家新征程，根据医学发展规律和趋势，亟待建立完善的国家医学科技创新体系，并设立专门的国家医学健康科学基金。中国医学科学院从承启文化、健全体系、创立机制、拓展资源四个方面推出建设院外研发机构、设立中国医学科学院学术咨询委员会、开展医学科技量值评价（STEM）、肇启“4＋4”临床医学教育改革、实施准聘长聘教职与临床医学教职改革、设立临床研究专项基金、遴选“中国年度重要医学进展”和“中国21世纪重要医学成就”等一系列改革举措，有效提升院校的科研和教学水平，推动国家医学科技创新体系及核心基地建设。

会上，中国医学科学院学术咨询执行委员会主席王辰、副主席巴德年、刘德培、吴沛新为2020年度新选聘的学部委员颁授证书。陈子江和王拥军两位学部委员代表新选聘的28位学部委员发言表示，要认真履职尽责，积极建言献策，努力做好国家医学科技创新体系及医学事业发展的战略谋划，推进健康中国建设。

据悉，为加快推进国家医学科技创新体系与核心基地建设，会议同期召开国家医学科技创新体系与核心基地建设论坛，与会专家分别就临床医学、口腔医学、基础医学与生物学、药学、卫生健康与环境、生物医学工程与信息学等六大学科领域的发展现状、发展趋势，如何管理和发挥院外研发机构等平台基地作用，如何完善国家医学科技创新体系,推动核心基地建设等问题积极讨论，建言献策。

18日，大会还邀请了教育部医学教育专家委员会主任委员、教育部原副部长林蕙青及国家部委有关同志就高质量医学教育发展、公立医院高质量发展、医保制度改革发展、医学信息技术创新应用等做主旨报告。大会发布了中国2020年度医学重要进展和中国21世纪重要医学成就评选结果，展示我国卫生健康研究成果，导引我国医学科技创新。