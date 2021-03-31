梁万年：新冠病毒溯源工作需要在全球多国多地的广阔视野下开展

人民网北京3月31日电 （记者崔元苑）今日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组就联合研究报告有关情况举行发布会。清华大学教授、联合专家组中方组长梁万年在会上表示，新冠病毒溯源工作需要在全球多国多地的广阔视野下来思考。需要全球科学家团结协作，继续以科学的方式来开展工作。

在主要结论方面，据梁万年介绍，在蝙蝠和穿山甲中发现了与新冠病毒基因序列具有高度相似性的冠状病毒，但相似度尚不足以使其成为新冠病毒的直接祖先。水貂和猫等动物对新冠病毒高度易感，提示蝙蝠、穿山甲或鼬科、猫科动物以及其他的物种都可能是潜在的自然宿主。通过广泛的早期病例手术及流程样本检测发现，2019年12月，武汉人群中发生了新冠病毒一定规模的传播，目前发现的最早病例出现在12月8日，与华南海鲜市场相关的最早病例出现在12月12日，大部分病例集中在12月的下半月发病。华南海鲜市场是新冠疫情的暴发点之一，但同时传播也有可能在武汉市的其他地方发生。

梁万年说，在华南海鲜市场关闭后的环境取样检测显示，环境中普遍有新冠病毒的污染，其中水产摊位尤为明显。提示这个市场可能存在通过感染者被污染的冷链产品、动物或动物制品引入病毒的可能。对该市场的动物制品大规模检测未发现阳性。我们还未进行冷链产品相关的检测。对湖北省蝙蝠以及中国各地大量的家畜家禽、野生动物等检测均未发现新冠病毒，未发现疫情发生前后新冠病毒在家畜家禽、野生动物中循环的证据。联合专家组对新冠病毒从自然宿主通过冷链食品传人、直接从自然宿主传人、经中间宿主传人、实验室传人等四个引入途径的可能性进行了科学的评估。评估的结论分成五级——极不可能、不可能、可能、比较可能、非常可能。人畜共患病直接溢出被视为一种“可能”到“比较可能”的途径；通过中间宿主引入被视为一种从“比较可能”到“非常可能”的途径；通过冷链、食品链产品引入被视为一种“可能”的途径；通过实验室引入被视为“极不可能”的途径。

梁万年表示，联合专家组已经达成共识，这些假设从科学角度来看是没有地域限制的。专家组从一开始就秉承开放的理念，因为病毒从动物传入到人，一直涉及到华南海鲜市场疫情的暴发可能经历了很长的时间，也可能是长距离的移动包括跨境的活动，所以我们需要拥有更广阔的视野，不局限某地，而是要关注世界各地，将全球各领域、各渠道收集到的各类信息聚集在一起，更好地了解这个病毒，进行病毒溯源。

关于下一步的研究，梁万年认为，需要在全球多国多地共同溯源的广阔视野下来思考，因此主要建议有：

一要扩大全球统一的数据库，包括分子、基因序列、临床、流行病学、动物监测以及环境监测的相关数据库。

二要在全球更广阔的范围内继续去发现可能的早期病例。在中国已经开展了相关的工作，未来还需要在更广阔的范围内寻找更多的检测材料。

三是关于动物宿主，全球科学家都要共同努力，在多国多地共同开展相关的研究，更多元地去寻找可能成为病毒宿主的动物种类。

四要进一步了解冷链及其冷冻食品在这个过程中所发挥的作用。

“这次溯源报告中国部分结束，但并不是溯源工作的整体结束。我们共同希望未来在世卫组织的领导下，全球科学家能团结协作，继续以科学的方式来开展新冠病毒的溯源工作。” 梁万年呼吁。