实施三孩政策 托育难、入园贵如何解决？两部门负责人回应

人民网北京7月21日电 （记者崔元苑）《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）于7月20日公布。《决定》作出了实施三孩生育政策及配套支持措施重大决策。在今日国新办就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行的发布会上，针对社会普遍关注的托育难、入园难、入园贵等现实问题，国家卫生健康委、教育部的相关负责人进行了解答。

婴幼儿无人照料是制约生育的重要原因，对此，国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄指出，“七普”数据显示，现在家庭户规模是2.62人，比“六普”的3.1人又有下降，家庭抚幼养老功能在逐渐弱化。现在0-3岁的婴幼儿全国有4200万左右，其中1/3有比较强烈的托育服务的需求，但实际供给为5.5%左右，供需缺口还很大。

杨文庄介绍，2019年，国务院办公厅出台了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，2020年国务院办公厅又印发了《关于促进养老托育服务健康发展的意见》，“十四五”规划明确提出要把托育服务作为重点来发展，到“十四五”期末，每千人的托位数从目前的1.8提高到4.5。

杨文庄称，国家卫健委积极履行牵头职责，与发展改革委、住房城乡建设部、人力资源社会保障部、教育部等部门密切合作，在出台托育机构设置标准、管理规范、保育大纲、建筑标准等方面做了很多工作，相关部门在人才培养、普惠金融、保险方面也有很多举措，两年来取得了积极的进展。截至6月30日，在国家卫健委全国托育机构备案系统里，已有4000多家机构通过了备案，目前还有1万多家在积极申请，市场反应很积极、很活跃。

杨文庄表示，下一步，将从以下几个方面做好托育服务工作：

一是加强顶层设计。要研究编制“十四五”托育服务发展的专项规划，明确总体要求、目标、任务、保障措施等。二是加强政府引导。要实施“十四五”普惠托育服务扩容和托育建设专项工程，扩大中央预算内投资，支持综合托育服务机构和社区托育服务设施的建设。三是支持多元供给。鼓励有条件的用人单位在工作场所为职工提供托育服务，规范家庭托育服务健康发展。四是加强队伍建设。要密切配合有关部门，积极推动托育人才培养、职业教育、本科教育阶段的学科建设，完善托育行业国家职业技能标准和评价规范，启动实施从业人员能力提升专项规划。五是强化示范引领。要深入开展增加普惠服务供给的专项行动，要深入开展婴幼儿照护服务示范城市创建活动，激发地方活力，推出一系列典型经验，打造托育服务的民族品牌。六是加强监督管理。要建立托育服务登记备案、信息公示和质量评估制度，要完善综合监管、动态监管，坚决守住托育服务安全和健康的底线。

对于学前教育中的“入园难”“入园贵”问题，随着三孩政策落地，入园需求的进一步增加，将会采取哪些措施来确保普惠优质的学前教育供给？

“提高学前教育的普及普惠水平，实现幼有善育，是服务国家人口发展战略、促进三孩政策顺利实施的重要举措。”教育部基础教育司司长吕玉刚指出。

吕玉刚介绍，党的十八大以来，我国学前教育取得了跨越式快速发展，到2020年，全国学前三年的毛入园率已达到85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%，有效缓解了长期以来存在的“入园难”“入园贵”问题。按照党中央、国务院关于健全普惠性学前教育保障机制的部署要求，下一步，教育部将会同中央有关部门，以有效支撑三孩政策实施为重要目标，研究制定部署实施第四期学前教育行动计划，重点有以下几个方面：

一是要进一步提高学前教育普及普惠水平。到2025年，全国学前三年毛入园率要达到90%以上，并且要进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。

二是要进一步扩大普惠性学前教育资源。充分考虑出生人口的变化和城镇化进程，以县（区）为单位，科学规划、布局普惠性幼儿园。要大力发展公办园，完善小区配套幼儿园建设管理机制。两年来，在小区配套幼儿园的治理方面，回收了2万多所幼儿园，增加了416万个学位，有效支撑了普及普惠目标的实现。下一步，要把这项工作巩固好、完善好。同时，要积极支持民办园提供普惠性服务，健全城乡学前教育公共服务体系。

三是要完善经费投入保障机制。落实政府投入为主、家庭合理分担、其他多种渠道筹措经费的保障机制，加大对家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育的资助力度。

四是要全面提升保教质量。深入贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持以游戏为基本活动，科学推进小学和幼儿园有效衔接。同时，建立起幼儿园科学保教质量评估制度，引领幼儿园提高育人质量和水平，促进儿童身心健康发展。