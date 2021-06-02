三孩政策放开 让想生的年轻人更敢生

三孩政策正式出炉。5月31日，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

针对中国当前的社会现状，人口生育政策从单独二孩到全面二孩，再到三孩的连续调整，无疑是对于人口发展现实的直接回应，也为“十四五”规划纲要提出的“增强生育政策包容性”，提供了一个有针对性的注脚。

三孩政策放开，社会更关注与之配套的支持措施，因为它将直接影响到政策的实施效果。生育率的提升，不只与生育政策相关，更需要与之相配套的一系列支持、保障体系。在现代社会，影响人们生育意愿的，生育政策只是一个方面，更多的还是社会因素，如高昂的生育养育成本重塑了年轻人的“生育观”，而这些恰恰需要配套的公共服务去精准化解。

因此，这次会议也特别强调，要促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。比如，教育成本问题，像幼儿园教育未纳入义务教育阶段，家庭要支付的托幼成本就比较高。再比如，女性的生育权利还未能得到足够保障，就业歧视等现象仍客观存在。诸如此类，都影响到社会的生育意愿和生育政策开放释放的红利。

这次会议提出了一揽子的配套政策。如要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。这些都是直面现实所开出的“药方”。这也说明，对于影响人们生育意愿的因素，顶层设计层面是有着科学认知的。

不过，政策的大框架有了，仍考验具体的执行程度。像适婚青年婚恋观、家庭观的教育引导，婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气的治理，都是需要长期坚持并且拿捏好分寸的事情，它考验着治理的柔性。而发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支，加强税收、住房等支持政策，是一套系统工程，需要方方面面的政策优化和配合，并且需要建立在对真实的生育成本和负担的准确感知与评估之上。此外，完善生育休假与生育保险制度，保障女性就业合法权益等，也需要平衡好个人、企业、政府之间的利益分配。可以说，相比三孩政策的放开，配套支持系统能否与时俱进，其实更考验“增强生育政策包容性”的诚意与能力。

要注意的是，从二孩到三孩的生育政策调整，在根本上体现的是一种激励生育的思维，由此，也自然需要在生育政策的执行、生育服务的完善乃至社会观念等方面，及时调整政策规定，形成社会大环境的自洽与兼容。三孩时代来临，公共政策、社会环境、文化舆论等都应该有新的调试，增强生育政策的包容性，真正构建一个生育友好型社会。