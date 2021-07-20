国家药监局通告15批次不合规药品名单

人民网北京7月20日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布通告，经甘肃省药品检验研究院等7家药品检验机构检验，标示为安徽济善堂中药科技有限公司等14家企业生产的柴胡（北柴胡）等15批次药品不符合规定。

根据通告，经黑龙江省药品检验研究中心检验，标示为湖北科益药业股份有限公司生产的1批次喷昔洛韦乳膏不符合规定，不符合规定项目为性状。

经福建省食品药品质量检验研究院检验，标示为广东宏盈科技有限公司生产的1批次氯霉素滴眼液不符合规定，不符合规定项目为有关物质。

经山东省食品药品检验研究院检验，标示为江西药都樟树制药有限公司生产的1批次脑灵素胶囊不符合规定，不符合规定项目为水分。

经北京市药品检验所检验，标示为湖北济安堂药业股份有限公司生产的1批次心脑欣片不符合规定，不符合规定项目为重量差异。

经重庆市食品药品检验检测研究院检验，标示为九寨沟天然药业集团有限责任公司生产的1批次壮骨麝香止痛膏不符合规定，不符合规定项目为含膏量。

经湖北省药品监督检验研究院检验，标示为北京博爱堂安国中药科技有限公司生产的1批次苍术不符合规定，不符合规定项目为含量测定。

经甘肃省药品检验研究院检验，标示为广西蓝正药业有限责任公司、岷县归芪堂药业有限公司生产的2批次柴胡不符合规定，不符合规定项目为杂质；标示为河北悦康志德药业有限公司、安徽济善堂中药科技有限公司、亳州市张仲景中药饮片有限责任公司、广东天诚中药饮片有限公司生产的5批次柴胡（北柴胡）不符合规定，不符合规定项目为杂质；标示为湖南馨恒堂中药科技有限公司生产的1批次柴胡（醋柴胡）不符合规定，不符合规定项目为性状；标示为苏州市天灵中药饮片有限公司生产的1批次柴胡（根）不符合规定，不符合规定项目为杂质。

国家药监局表示，对上述不符合规定药品，药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。国家药监局要求相关省级药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》，组织对上述企业和单位生产销售假劣药品的违法行为立案调查，并按规定公开查处结果。

附件：

15批次不符合规定药品名单