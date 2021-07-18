华北黄淮江淮贵州等地有强降水 华南沿海有强降水

据中央气象台网站消息，未来三天，华北中南部、黄淮西部、江淮中西部、江汉中东部、江南北部以及贵州、云南东部等地的部分地区有大到暴雨，河北中南部、山西南部、河南北部、安徽中南部、湖北东北部以及贵州南部、云南东部等地局地有大暴雨。

北京河北安徽湖北贵州等地部分地区出现强降雨

昨日08时至今日06时，北京中西部、河北西部、内蒙古东部、黑龙江西部及河南东南部、安徽西北部和沿江、江苏中部、湖北中部、江西北部、四川东部、贵州中南部、云南东南部、广西西北部等地的部分地区出现暴雨，北京西部、河北保定和石家庄、内蒙古呼伦贝尔、黑龙江齐齐哈尔、河南信阳、安徽阜阳和安庆、湖北仙桃、江西宜春、云南文山、广西百色等地局地大暴雨(100～211毫米)，上述地区最大小时降雨量50～95毫米；江苏西南部、安徽南部、湖北东部、江西北部等地部分地区出现8～10级雷暴大风。

华北黄淮江淮贵州等地有强降水

未来三天，华北中南部、黄淮西部、江淮中西部、江汉中东部、江南北部以及贵州、云南东部等地的部分地区有大到暴雨，河北中南部、山西南部、河南北部、安徽中南部、湖北东北部以及贵州南部、云南东部等地局地有大暴雨。

预计，7月18日08时至19日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、河北西部、北京西部和北部、山西南部、河南西北部和东部、安徽中西部、湖北东部、江西北部、湖南北部、贵州西南部、云南东南部、广西西部、广东南部沿海等地的部分地区有大到暴雨，其中，山西南部、河南西北部、安徽西部山区、云南东南部、广西西部等地局部地区有大暴雨(100～190毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月18日06时继续发布暴雨黄色预警。

华南沿海有强降水

未来三天，受南海热带扰动影响，广东沿海、福建东南部沿海等地有大到暴雨，局部地区有大暴雨。