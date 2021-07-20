各地积极探索老年医疗服务新方式（大健康观察）

到2022年，中国的老龄健康相关制度、标准、规范基本建立，老龄健康服务机构显著增加，服务内容更加丰富，服务质量明显提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，老年人的健康服务需求得到基本满足。

这是日前举行的国务院政策例行吹风会上，国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任李斌介绍的工作目标。

围绕这个目标，国家卫健委加强顶层设计，印发了《关于加强老年人居家医疗服务工作的通知》《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》，指导地方因地制宜地开展老年医疗服务。

在这个过程中，北京世纪坛医院建立全生命周期的无缝隙护理服务新机制，通过“互联网+护理平台”，让包括老年人在内的各类患者足不出户就能享受到高质量的护理服务。

三次上门护理让老人重拾康复信心

6月27日，世纪坛医院急诊科护士长张显珍接到了一位女士下单需要护理人员为家中老人进行健康综合评估。

她按照约定的时间敲开了老人的家门，初入眼帘的是一位80多岁瘦骨嶙峋的老人躺在床上。翻阅就诊记录，张显珍了解到老人有脑动脉硬化、左颈内动脉瘤、肾功能不全、肺气肿、多发胸腰椎压缩性骨折、右侧下肢股骨颈骨折保守治疗5个月。由于长期卧床，老人骶尾部皮肤出现了压疮，右下肢疼痛、活动受限，双下肢肌肉萎缩僵硬明显。通过全面的评估后与家属沟通，张显珍决定为老人首先解决皮肤及肢体活动受限问题。

第二天，张显珍和关节外科康复专科护士毛永鹏为患者提供了第一次压疮换药及康复服务。

老人骶尾部有两处破溃，右侧髋部也有破损。对此，张显珍给予清洁创面并使用专用敷料，告知家属皮肤保护的注意事项，耐心讲解气垫床、翻身垫的使用规范。在提供压疮护理服务的同时，还为老人进行了口腔护理，并联合营养师为其制定了营养治疗方案。

由于老人很瘦弱，又长时间没有进行功能锻炼，关节已经僵硬，查体就比以往更难进行。毛永鹏就把动作放轻柔再轻柔。

看到老人由于长时间卧床而情绪低落，毛永鹏就边检查边跟老人聊天，缓解老人抵触情绪的同时，帮老人建立信心。

经过系统的评估、分析，护士们为老人制定了个体化的康复计划和阶段性的康复目标。为方便记忆，他们通过看康复视频的形式让老人理解每一个动作的要点和意义，之后又一个动作一个动作地教会老人及家属。

护理部主任刘俐惠一直非常关注这位老人的恢复情况，7月8日又派出老年专科护士何菁进一步去家中随访。何菁全面评估了老人的身体状况，包括饮食、营养、睡眠、大小便、吞咽功能、皮肤情况、床上活动能力、下肢足背动脉搏动情况，提醒患者家属在进食时如何避免呛咳、如何预防便秘的方法，还进行了预防下肢血栓活动指导，提示了翻身、皮肤护理的注意事项。

经过这3次上门护理服务，老人的面色逐渐红润起来，眼睛也从暗淡无光变为现在的神采奕奕，双下肢肌力有一定改善，3处皮肤压疮已完全愈合。以前，老人总觉得自己再也站不起来，如今也敢尝试站立，对日后康复有了积极的信心。

致力于将专业护理服务送入普通家庭

随着老龄化的日趋严峻，越来越多的老年人独居或由保姆照顾，加之本身患有多种慢性疾病，需要服务的内容涉及从居家护理设施的使用、日常生活能力照顾，到安全护理、健康教育等。

“我目睹了不少脑卒中病人因卒中后遗症而行动不便，生活质量下降。尤其是肢体瘫痪的高龄老人，他们的后续就医面临着诸多困难。伴随着人口老龄化、家庭空巢化现象的加剧，失独、失能老人的护理需求愈加凸显。”北京世纪坛医院神经内科护士陈妨妨说，“在他们出院之后，我常常想，如果能把神经内科的康复训练带给脑梗患者的居家康复指导中，就能为卧床老人节省就医时间，让他们少跑路；上门给予更换胃管尿管等需求，就能减轻其家庭负担，改善医院紧张的床位使用情况，还能提高患者医疗服务体验。”

针对新时代催生的新的护理模式，北京世纪坛医院于5月12日开展了“互联网＋护理服务”试点工作，为专业护理服务进入普通家庭开辟了一条新途径。

世纪坛医院相关负责人表示，该服务充分体现了护理到家、提高患者医疗服务体验的理念。有需求的患者可以关注北京世纪坛医院微信公众号扫码预约，或下载世纪云APP预约。家属线上下单，平台审核后，医院就将订单派给相应科室的护士。

在最近的一次“互联网+护理服务”中，陈妨妨到养老院里为一位曾在他们医院就诊的老人解决尿管漏尿问题。处理完问题，她意识到养老院医疗资源的欠缺，而养老院又多是年老多病的老人，因此，“互联网+护理服务”的开展和普及便显得尤为必要。“有鉴于此，我积极向养老院的工作人员、病人和家属介绍护理到家服务的好处，从而为他们搭建起一座连通健康的桥梁。”陈妨妨说。

构建老年服务体系，促进健康老龄化

世纪坛医院相关负责人表示，“互联网+护理服务”因为要加深老年人的理解和记忆，服务时间相对较长，所以，需要上门护士具有全面的知识和技能、较强的沟通能力、护理的责任心和耐心。此外，老年人有多样化、个体化的护理服务需求，多学科护理团队使老年人能够得到持续动态管理，最大程度地维护自主功能，减少并发症的发生，改善生活质量，减轻家庭就医困扰和压力，使老年人早日回归社会。

为了推动居家护理，2017年中国确定北京、天津、广东作为护士区域化注册试点地区，促进优质护理资源下沉，加强基层护理服务能力。2018年4月，国办《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》提出，有条件的医疗卫生机构可以开展移动护理、家庭监测等服务。7月，国家卫健委等部门发布《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》，鼓励和推动社会力量举办护理机构，大力发展居家护理服务。

如今，许多“互联网+居家护理”平台迅速发展，在全国很多城市落地。这一服务模式被人们称为“共享护士”“网约护士”等。国家卫健委称，“共享护士”解决了老年人和行动不便患者的就医难问题，给老百姓带来了便利，不失为护理服务进入家庭的一种探索。

世纪坛医院的上门护理服务，是对全社会关注老年健康服务服务体系建设的一种回应、一种探索，而如何构建老年服务体系，促进健康老龄化，需要各方各界群策群力。