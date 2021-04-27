全国设置审批1100余家互联网医院 初步形成线上线下一体化的医疗服务模式

人民网北京4月27日电 （张文婷）当前，伴随着互联网诊疗和互联网医院的快速发展，对我国互联网医疗服务管理带来了新的挑战。今日，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉在“医疗服务惠民生百年巡礼”首场专题新闻发布会上表示，需要在政策层面加以引导和规范，促进其健康、可持续发展。

焦雅辉透露，后续将制定互联网诊疗服务和监管两个方面的规范性文件，确保互联网诊疗和互联网医院高速发展的同时提供更高质量、更加规范的服务。

据焦雅辉介绍，作为互联网医疗健康主管部门，对于互联网医院的发展，一直秉持着包容审慎的态度。目前，全国已经设置审批了1100余家互联网医院，初步形成线上线下一体化的医疗服务模式。在2020年新冠疫情期间，互联网诊疗服务在保障患者医疗服务需求、缓解医院线上线下医疗服务压力、减少人员聚集、降低交叉感染等方面发挥了积极的作用。

然而，互联网医疗是一把双刃剑，人民群众享受到便利的同时，也蕴藏着一些风险。如何保证提供互联网医疗的机构和人员资质以及如何保障互联网提供的医疗服务质量至关重要。

对此，焦雅辉指出，各地在审批互联网医院之前一定要先建立省一级的互联网医院医疗服务的监管平台，否则不允许审批互联网医院。

据介绍，截至目前，全国除西藏和新疆生产建设兵团外，30个省市都已建立互联网医疗监管平台。此外，我国已建立医师和护士的电子注册数据库，可在平台和数据库查询相应的资质情况，并对整个医疗服务进行全程留痕和可追溯，有条件的也要求提供人脸识别服务，进行相应资质认证。

焦雅辉提到，下一步国家卫健委还将进一步强化互联网医院的资质监管，要求所有互联网医院不允许办虚拟的互联网医院，一定要以实体医疗机构为依托，实现线上线下一体化监管，把互联网医院的医疗服务行为纳入到质控体系当中。