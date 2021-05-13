国家卫健委：大力加强护士队伍建设 推动护理工作高质量发展

2021年我国护士节的主题是“传承红色基因，创新发展护理”。在革命战争时期、社会主义建设时期、改革开放时期和中国特色社会主义新时代等不同阶段，广大护理工作者作为医疗卫生战线上不可或缺的重要力量，始终传承红色革命精神，无论是在日常的医疗护理工作中，还是在面对重大传染病威胁、自然灾害的关键时刻，都忠诚地履行守护人民生命健康的重要职责，为推动卫生健康事业发展，提高全民健康水平，增进人民群众福祉作出了重要贡献。在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，广大护理工作者不负党和人民重托，白衣为甲、逆行出征，舍生忘死、奋力苦战，用实际行动诠释了医者仁心和大爱无疆精神。

近年来，特别是“十三五”时期以来，国家卫生健康委积极顺应新时代新要求和人民群众对护理工作的新期待，加强顶层设计，聚焦短板弱项，全面推进护理工作快速发展，成效显著。护士队伍建设持续加强，护理服务质量不断提高，护理管理水平稳步提升，护理服务领域不断扩展，护理服务模式更加多元，护理服务供给持续增加，逐步满足人民群众多样化、多层次的护理服务需求。

护士队伍持续发展壮大。2020年底，全国注册护士总数已超470万，较2015年的324万增加146万，增幅达45%。每千人口注册护士数从2015年的2.37增加到2020年的3.35,全国医护比由2015年的1：1.07提高到1：1.15，具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质和专业服务能力不断提升。

护理服务质量持续提高。通过持续开展优质护理服务，实施护士服务能力提升工程，护理服务质量持续提高，基层护理服务能力显著提升，护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。各地基本实现二级以上医疗机构优质护理服务100%覆盖，患者满意度不断提高，群众看病就医获得感进一步增强。

护理服务领域不断拓展。通过开展“互联网+护理服务”试点工作，实施老年护理服务发展工程，探索推进老年居家医疗护理服务，将医疗机构内护理服务延伸至社区和居家，惠及更多高龄或失能老年人、出院后患者等行动不便的人群。护士为群众提供的医疗护理服务更加多元化，在疾病预防、治疗、护理和康复、安宁疗护等领域发挥了重要作用。

四是护理管理水平稳步提升。“十三五”时期持续加大护理管理力度，全面实行护士电子化注册管理，护士执业管理更加便捷高效。医疗机构护理管理组织体系和规章制度健全完善，逐步建立护理岗位管理制度，实施基于护理岗位的护士人力配置、培训、考核等，实现护士同岗同薪同待遇，多劳多得，优绩优酬，充分调动护士积极性。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

下一步，国家卫生健康委将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持新时代卫生健康工作方针，大力加强护士队伍建设，有效增加护理服务特别是老年医疗护理服务供给，推动护理工作高质量发展：一是加强护士队伍建设。将加强护士队伍建设作为卫生健康事业发展重要的基础工作来抓，完善激励机制，增强职业荣誉感，调动护士积极性。持续增加护士数量，加强护士培养培训，提高整体素质，适应卫生健康事业发展总体需要，满足人民群众多元化、多层次的护理需求。二是推动护理工作高质量发展。以人民健康为中心，深入推进优质护理服务，推动护理领域改革创新，推进护理服务业发展，促进护理工作贴近患者、贴近临床、贴近社会，用高质量的护理服务增进人民健康福祉。三是精准对接群众护理需求。聚焦护理领域短板弱项，积极发展老年护理、社区护理、居家护理、安宁疗护等，增加护理服务供给，努力为群众提供全方位、全周期的护理服务。积极推进护理员职业的建立以及队伍建设和发展，更好地适应老龄社会需求。四是加大护理宣传力度。多形式、多渠道、全方位的宣传护理先进典型，弘扬护理正能量，在全社会营造重视支持护理、理解关爱护士的良好氛围。