剩菜剩饭如何保存？这四个坑别踩

春暖花开，气温回升，家里的剩菜剩饭又到了容易坏的季节，到底怎么保存剩菜剩饭？居家过日子，谁家的掌勺人能做到可丁可卯，一点剩菜都没有？那剩菜怎么办？扔了，太可惜了吧？怎么保存剩菜又能保证食品安全，这是值得关注的事情。

在适宜的温度下储存食物可以抑制食物中微生物的繁殖，降低食品安全的风险。要在安全的温度下保存食物，需要注意以下几点：

剩饭剩菜应及时冷却并在冰箱中存放

如果在室温下存放食品，微生物可以迅速繁殖，导致食物腐败。因此，熟食在室温下不得存放2小时以上，所有熟食应及时冷却并冷藏，冷藏温度最好在5摄氏度以下。

将剩饭剩菜放入冷而干净的容器中，使用敞口的盘、碗来盛放，将大肉块切成小块，频繁搅拌带汤的食物可以加快冷却的速度。

剩饭剩菜不宜在冰箱中存储过久

即使是在冰箱中存放的食物，其中的微生物也会缓慢繁殖，可能带来食品安全风险。因此在冰箱中存放的剩饭剩菜不宜超过3天。应尽量减少重复加热的次数，重复加热不能超过一次。

可以给剩菜剩饭贴上小标签，标记存放的时间。另外，每次应尽量按照就餐人数和饭量准备少量的食物，减少剩饭剩菜。

食物化冻应在冰箱中或冷的环境下进行

冷冻的食品要避免在室温下进行化冻，尤其是大块的肉类，其化冻的时间较长，可能会导致微生物迅速繁殖，带来食品安全隐患。

微波炉可以解冻食品，但也能够在食品中含水量丰富的位置留下适宜微生物生长的“暖点”，因此建议立刻烹饪用微波炉解冻后的食品。在冷的环境下进行化冻可以减少微生物的繁殖。

在食用前，应保持食物达到足够的温度再食用

温度应至少达到60摄氏度。

对于剩饭剩菜和容易腐败的肉类、水产品、蛋类和奶类食物，不论之前如何储存，在食用前均应加热到安全的温度，即至少达到60摄氏度以上。60摄氏度以上的高温下大部分的微生物都不能繁殖。

安全温度下储存食物可以降低食品安全的风险，但实际条件无法满足安全的食物储存温度时该怎么办呢？如果无法做到安全保存，则要尽量使用新鲜的食物，并立即进行烹饪，减少微生物繁殖的机会。