任松：“小奶酪”的背后是乳业发展的“大逻辑”

5月18日，为期三天的中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心拉开帷幕，妙可蓝多携旗下产品参加了展会。

妙可蓝多CEO任松表示，该公司从2015年开始全面转型，将生产奶酪作为企业的核心主营业务。“与国际市场对比，我国的奶酪行业是一个刚起步的乳制品细分领域。近几年来，随着全球奶酪产量逐年上升，奶酪品类日渐丰富，中国的奶酪行业也进入了一个快速增长的时期。”他说。

我国有着悠久的奶酪食用历史，各民族的奶酪食品传承多年，但地域性较明显。近年来，随着西式餐饮在国内迅速发展，带动了现代奶酪业的全面发展，奶酪进口量已连续十多年快速增长，市场需求旺盛。

“一块小奶酪，实际关系着我国乳业的可持续发展。”任松介绍，乳业是国际竞争中十分激烈的行业之一，我国乳制品关税水平较低，国内外市场联动后，进口的相对低价的原料奶会冲击国内奶牛养殖业。发展奶酪业，是增加乳制品消费、推进产业升级的重要途径。通常来看，生产1公斤奶酪或需10公斤牛奶，发展奶酪业可大幅提高牛奶需求量，有利于推动国内奶牛养殖业发展。

据了解，妙可蓝多奶酪棒于2018年正式推向市场。伴随着中国奶酪市场总份额的增长，该公司2020年奶酪业务营收为20.47亿元，同比增长125.15%。“最开始我们将妙可蓝多奶酪棒这款产品看作小试牛刀，只上了两条生产线，但市场销售额远远超出我们的意料，也顺利地让我们企业找到了核心发展方向。”任松说。

“奶酪制品能够快速推广并受到欢迎，实际上是反映了消费者对奶酪制品的认知度、认可度在不断加深。”据任松介绍，妙可蓝多将未来发展方向重点定位于家庭情景，“让奶酪进入每一个家庭”成为了妙可蓝多未来一段时间内的发展目标。他表示，奶酪若广泛进入中国家庭的餐桌，成为百姓的日常消费品，将会为中国奶酪行业带来可观的发展前景。

“近年来，随着我国家庭烘焙热潮的兴起，关于奶酪在中餐领域应用的研究与实践也日益增多，比如大家熟悉的芝士糯米鸡、蒙古奶酪饼、芝士煎饼、流沙芝士包等产品都是创新的体现。”任松说。

谈及参加本届中食展的感受，任松认为，有来自全球约29个国家的展团参加本届中食展，国内奶酪行业众多品牌也汇聚一堂，虽都为同一赛道的竞争对手，但各个品牌间也借助中食展所提供的平台进行着深入的交流合作，共同来推动中国奶酪行业的良性发展。