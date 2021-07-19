以奶酪推动乳业创新发展 2021中国奶酪发展高峰论坛举行

7月17日，在第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会期间，以“新奶酪、新需求、新消费”为主题的2021中国奶酪发展高峰论坛（第二届）举行。据了解，本次论坛由中国奶业协会主办，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司承办。

据妙可蓝多相关人士介绍，该公司承办本次高峰论坛，旨在共同搭建奶酪创新推荐平台，研判奶酪国际国内形势，宣贯奶酪政策、法规、标准，普及奶酪影响健康知识，深度激发乳品新型消费巨大的潜力，满足新时期国民营养健康新需求，推动行业走向高质量发展。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清主持嘉宾致辞环节

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清主持论坛嘉宾致辞环节时指出，奶酪素有“奶黄金”之美誉，大力发展奶酪，是调优乳品结构、增加乳品消费、促进奶业振兴的重要抓手。

中国奶业协会会长李德发致辞

中国奶业协会会长李德发指出，受新冠肺炎疫情的影响，经济全球化遭遇逆流，我国奶业面临着不稳定性和不确定性增加的复杂形势，抓住奶酪这一重要突破口，完善调优乳品结构、拉动乳品消费是深化奶业供给侧结构性改革，保障奶业产业链、供应链稳定的有效做法，是提升我国奶业国际竞争力的有力措施。

农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳致辞

农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳指出，之所以提倡发展奶酪，是顺应消费升级的需要，也是提倡奶业升级的需要。他表示，奶酪用的奶业产品比较多，保质期较长，同时奶酪生产的副产品乳新粉具有用途广泛。去年以来，我国乳心粉进口大幅增长，这说明发展奶酪产业对于延伸奶业产业链、提升价值链，对于提高平衡产销的能力都具有十分重要的作用。

与会的企业代表也纷纷分享了对奶酪行业的看好，通过企业在产品、研发、场景创新等方面的实践，展现了紧跟行业步伐，共同做大行业“奶酪”，实现企业进一步高速发展的决心。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事长柴琇致辞

对于行业前景，妙可蓝多董事长柴琇预期，对比国外成熟奶酪市场，我国奶酪行业拥有很大的发展空间，通过五到十年的努力，有望打造出千亿市场规模。

中国奶酪助力国民营养健康升级启动仪式

在本次论坛上，还进行了中国奶酪助力国民营养健康升级启动仪式，为加快奶酪创新发展、满足乳制品多元化消费需求、提升国民营养健康水平，注入澎湃动力。

此外，妙可蓝多、伊利、蒙牛、光明乳业、三元食品等中国奶酪生产企业，在论坛上分享了行业在产品营养升级、包装创新、减盐处理、特色菌种使用、专利技术提升口感、消费场景开发等方面的探索。