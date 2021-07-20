中国奶业协会在奶业D20峰会上发布生牛乳团体标准

7月18日，第十二届中国奶业大会暨2021中国奶业展览会和2021中国奶业20强(D20)峰会在安徽合肥同期召开。在D20峰会上，中国奶业协会发布由君乐宝等D20企业参与起草的《中国奶业D20标准 生牛乳》标准，将为提升我国生牛乳品质，重塑消费者信心，促进中国奶业高质量发展提供有力支撑和坚实保障。

活动现场。受访者供图

会上发布的《中国奶业质量报告（2021）》显示，中国奶类产量为3530万吨，同比增长7%，其中牛奶产量3440万吨，同比增长7.5%。生鲜乳抽检合格率为99.8%，同比持平。此前数据显示，2020年乳制品人均消费比2015年增长20.4%。

团体标准发布现场。受访者供图

为向全社会展示中国生牛乳一流的质量安全水平，增强生产和消费信心，促进奶业健康发展，中国奶业协会与中国农业大学牵头成立专家组，组织行业专家、君乐宝等D20企业贡献共同智慧，进行《中国奶业D20标准 生牛乳》标准的起草工作。该标准通过调研国内外相关标准现状和国内生鲜乳生产和质量现状，在与现行国标协调统一的原则上，结合实际生产情况对乳蛋白含量、乳脂肪含量、菌落总数和体细胞数进行重新定标，均优于现行国标GB 19301-2010。新标准的制定具有先进性和前瞻性，将从源头保证乳制品的高品质，引导行业健康发展。

据介绍，近年来，君乐宝在提高生鲜乳品质方面下足了功夫。通过全产业链的研发创新，打造了两大模式：一是全产业链模式，即实现牧草种植、奶牛养殖、生产加工全程自有、自控，保障奶粉的安全、放心；二是加快构建“五个世界级”模式，即用世界级水平的研发、世界级先进的牧场、世界级领先的工厂、世界级一流的供应商和世界级的食品安全管理体系，确保奶粉的高品质。

君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示，把产业链所有关键环节牢牢把握在自己手里，才能更好地保障原奶的安全优质。君乐宝在坝上草原布局38万亩优质自有草场，与中国农大草原站、国家草业专家及相关科研单位合作搭建科技创新平台，提升自种牧草品质；并在全国建设17个现代化大型牧场，存栏优质奶牛10万头，对奶牛的全方位营养保障使君乐宝原奶品质大幅提升。

君乐宝投资5亿元打造的奶业科技创新研究院即将于今年完工，项目集乳业技术研究中心、食品安全质量检测中心、产品加工体验中心、奶业培训接待中心于一身，从牧草种植、奶牛遗传和胚胎移植、产品工艺创新到新品研发，进行全产业链研发创新。

与会企业代表发言。受访者供图

峰会现场，君乐宝副总裁仲岩作为企业代表在“创新驱动 构建新发展格局”篇章发言。她表示，未来君乐宝将持续以全产业链的研发创新赋能企业发展、行业升级，积极融入奶业发展新格局，为国产奶业的全面振兴贡献力量。