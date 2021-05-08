君乐宝奶粉上市七周年：科技赋能品质实力

日前，2020年度河北省科学技术奖励大会在石家庄召开，凭借高质量创新成果的落地验证和迭代升级，君乐宝乳业集团“婴幼儿配方奶粉安全控制关键技术及产业化项目”荣获河北省科学技术进步奖一等奖，这是君乐宝乳业集团第四次获得该项殊荣。

君乐宝荣获河北省科学技术进步奖一等奖。受访者供图

用品质垫起奶业新台阶

时间拨回到七年前，彼时国产奶粉行业并不被看好，消费者纷纷海淘，一片质疑声中，君乐宝踏进了这个门槛。

“君乐宝做奶粉的初衷，就是再也不让我们的国人为了一罐奶粉还要不远万里从国外背回来。”谈起初心与使命，君乐宝乳业集团副总裁、奶粉事业部总经理刘森淼如是说。

迎难而上，用品质垫起奶业新台阶。七年间，君乐宝立足本土资源，对标“世界一流”，依托高科技研发、先进的牧场、领先的工厂、一流的合作伙伴和国际食品安全管理体系，创建全产业链一体化模式，实现牧草种植、奶牛养殖、生产加工全产业链一体化自有自控，从而保障每一罐奶粉的安全、放心，品质优良。

检验员进行奶粉出厂前的各项检验。受访者供图

奶粉好不好，市场说了算。自2014年上市以来，君乐宝奶粉年均复合增长率达84.5%，远高于同期行业平均增速8.1%。上市不久，还通过欧洲BRC(食品安全全球标准)A+顶级认证和IFS(国际食品标准)优先级认证，并先后登陆香港、澳门市场销售。

用创新驱动产业新发展

为了让祖国的下一代喝上好奶粉，君乐宝围绕婴幼儿配方奶粉全产业链的安全控制，建立原料乳绿色生产及控制技术、生产关键技术、智能化制造以及安全保证体系，开发出更适合中国宝宝体质的9大系列27个婴幼儿配方奶粉产品。

此次再获河北省科学技术进步奖一等奖的殊荣，背后是君乐宝用创新驱动产业新发展的扎实功底。

——更绿色。创新绿色养殖技术、奶牛全方位精准营养保障控制模式、“种养＋”标准化牧场养殖模式，建立风险监控体系，实现菌落总数低于2万CFU/mL，体细胞数低于20万个/mL，优于欧美标准。

——更科技。牧草种植、奶牛养殖、生产加工全产业链一体化管理，降低了微生物污染的风险，并开发低致敏性、益生菌、A2型等婴幼儿配方奶粉，创新干湿法复合生产工艺，保留更多活性物质和营养成分。

——更智能。生产线数字化装备率达95%以上，实现产业链智慧化、销售网络的智能化，以及在线管控、信息化和工业化融合管理。

——更安全。获得GAP认证和有机认证、BRC和IFS认证等，构建婴幼儿奶粉的斑马鱼生物安全评价技术和细胞靶向筛查技术，整合ISO9001、HACCP、BRC、IFS等全球管理体系，构建婴幼儿奶粉全面质量管理模式。

用迭代升级产品新赛道

伴随着婴幼儿配方奶粉市场精细化、多元化、品质化发展趋势，中国奶业已基本实现了由外延式总量扩张向内涵式质量提升发展的转变，由此君乐宝奶粉也迈入产品迭代升级新赛道。

新一代配方有机奶粉优萃有机奶粉、自有牧场全产业链至臻A2型奶粉、全维度36种营养小小鲁班诠维爱儿童配方奶粉等明星产品，以品质与营养的双重提升丰富产品矩阵，满足新生代父母消费升级的需求。

君乐宝优萃有机奶粉生产线。受访者供图

其中，优萃有机奶粉是全产业链适度水解的有机奶粉，依据中国宝宝体质创新奶粉配方，增加小分子蛋白、益生菌等14种营养，配方更全面。奶源则采用自有牧场有机生牛乳，一次成粉、全程有机可追溯，保留了生牛乳的天然风味与丰富营养价值，被广大消费者称为“新一代有机奶粉”，试销首月销售额突破1.2亿元。

初心如磐，使命在肩。君乐宝奶粉上市七年，持续在母婴领域深耕细作，第三方调研数据显示，目前每天有超四百万妈妈选择君乐宝奶粉，且复购率达96%、净推荐值为45%，远超进口品牌。

七年耕耘，矢志不渝。“未来，君乐宝奶粉将以更多高品质产品，为中国宝宝健康成长保驾护航，以更多高质量发展实践，为中国奶业全面振兴贡献力量。”刘森淼表示。