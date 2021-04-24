飞鹤升级全产业链新鲜乳粉标准体系

近日，飞鹤组织召开优质乳全产业链新鲜成果发布会，宣布升级全产业链新鲜乳粉标准体系（以下简称“新鲜标准体系”），在原有六大维度新鲜标准基础上，升级新鲜饲草和新鲜奶源两大标准。

中国标准化研究院农食所食品室主任李强表示：“我们也一直跟消费者强调，国产的乳制品新鲜度更好。”

“新鲜奶粉的概念与标准是我们国家婴幼儿配方奶粉发展的必由之路。”国家奶业科技创新联盟理事长王加启认为，飞鹤提出新鲜奶粉的概念与标准，并以糠氨酸含量作为衡量奶粉新鲜程度的指标，这也是“国家优质乳工程”的核心内涵。

国家奶业科技创新联盟发布《2020年度飞鹤婴幼儿配方奶粉质量评价报告》。受访人供图

国家奶业科技创新联盟《2020年度飞鹤婴幼儿配方奶粉质量评价报告》显示，飞鹤奶粉的糠氨酸指标连续两年测试均较进口产品低11.6%左右。这样的成果主要得益于飞鹤近年来在“新鲜”方面的持续探索。

飞鹤相关负责人介绍，2018年，飞鹤委托中国标准化研究院在充分调研的基础上，制定了飞鹤新鲜乳粉标准体系，完成了新鲜饲料、新鲜奶源、新鲜配方、新鲜加工、新鲜储运、新鲜智造等六个维度的标准建设，为打造新鲜高品质的奶粉提供标准支撑。2021年3月，国家卫健委发布配方奶粉新国标。飞鹤再次邀请中国标准化研究院专家团队赴飞鹤产业集群对产业环境、饲草、奶源等诸多要素进行调研，对奶牛饲喂、牛奶运输、乳粉加工和储运过程进行标准化评估，在此基础上对飞鹤新鲜标准进行升级。

“我们经过调研发现，近三年飞鹤在产业链各环节对于新鲜的保障机制更加完善，标准也更加严苛。”李强评价道。

飞鹤相关负责人表示，下一步，飞鹤还将继续升级新鲜加工、配方等更多维度的标准，持续完善企业的新鲜标准体系。