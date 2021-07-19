漳州市场监管局：片仔癀有一定有效期 不应盲目购买囤积 

人民网北京7月19日电 （记者孙红丽）近期，传统中成药片仔癀价格一路上涨，甚至出现“一粒难求”“一粒千金”的情况。对此，漳州市市场监督管理局今日发布提示指出，片仔癀是药品，不是保健品，广大消费者要理性对待、合理使用药品，不盲目跟风囤积。

据悉，片仔癀是国家一级中药保护品种。“癀”是漳州方言里热毒肿痛等炎症的统称，片仔癀的意思是“只需一片就能消退热毒肿痛”。片仔癀含有牛黄、麝香、三七、蛇胆等成分，具有清热解毒、凉血化瘀、消肿止痛的功效，用于热毒血淤所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，无名肿毒，跌打损伤及各种炎症。

漳州市市场监督管理局表示，目前市售片仔癀包装属处方药，有明确的用法用量、使用禁忌和注意事项，必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用。不宜过量使用、随意服用。孕妇禁用，运动员慎用。使用片仔癀前要弄清它的主治功效、注意事项，使用时在医生的辨证指导下合理安全使用，切不可盲目跟风。一旦身体出现不适症状，应该及时就医。

漳州市市场监督管理局指出，销售片仔癀必须取得药品经营许可证。《药品管理法》规定，未取得药品经营许可证的单位或个人从事药品经营属违法行为，处没收违法销售的药品和违法所得，并处违法销售的药品（包括已售出和未售出的药品）货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算。数额重大涉嫌犯罪的，将移送公安机关追究刑事责任。

另外，片仔癀作为药品，是有一定有效期的。片仔癀（锭剂）的说明书明确规定其有效期为60个月。从消费者用药安全性和有效性出发，不应盲目购买囤积，更不宜服用超过有效期的片仔癀。《药品管理法》规定，超过有效期的药品为劣药。违法销售劣药的，没收违法销售的药品和违法所得，并处违法销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算。