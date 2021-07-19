学党史、办实事，让“两癌”免费检查和救助政策阳光覆盖广大妇女群众

全国妇联深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，围绕“着力解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题”，以党史学习教育“我为群众办实事”为契机，指导各地妇联积极推动妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）免费检查和救助纳入各级党委和政府“学党史办实事”项目，在原来的基础上加大推进力度，基本实现“两癌”检查各地省级民生实事全覆盖，受益范围从农村妇女扩展到企业女职工和城镇低收入妇女，不断扩大受益面，真正把妇女姐妹的“烦心事”“揪心事”变成服务妇女群众的“暖心事”“放心事”。

一是办实事解难题，引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走，党和妇女群众的感情不断加深。为提高妇女健康水平，促进宫颈癌、乳腺癌早发现、早诊断、早治疗，全国妇联鼎力推动实施农村妇女“两癌”免费检查项目，已累计开展宫颈癌免费检查近1.2亿人次、乳腺癌免费检查4800多万人次，覆盖全国90%以上县（市、区），覆盖所有脱贫县，深受广大妇女群众欢迎，已成为各级党委和政府造福百姓、服务妇女群众的民心工程。聚焦解决问题，当好“服务员”。2021年，为帮助妇女群众解决急难愁盼问题，全国妇联把党史学习教育与推动工作、解决问题结合起来，坚持服务基层、服务妇女，积极推动妇女“两癌”检查救助提质扩面，推动纳入各级党委和政府“学党史办实事”项目。目前，吉林、上海、江苏、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、重庆、云南、陕西、甘肃、宁夏等14个地区将“两癌”检查或救助纳入省级“学党史办实事”项目，让妇女群众感受到党的关爱和温暖。强化宣传引领，做好“宣传队”。广泛开展“‘两癌’防治知识到村庄到社区”活动，制作“两癌”防治宣教系列视频，将3万个宣教视频U盘发放到370个市级妇联和3197个县（区、市、旗、团场）妇联，制作发放70万册折页，依托“妇女之家”开展宣传讲座，组织医生、专家开展义诊服务，今年3-5月在村庄、社区开展活动7.49万场，参与妇女662万人，以群众喜闻乐见的方式将“两癌”防治知识宣传送到广大妇女群众身边，引导妇女群众不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。传递党的温暖，架好“连心桥”。各级妇联扎实做好“两癌”检查项目的组织动员工作，确保民生实事办实办好，办到妇女群众的心坎上，架好党和妇女群众的“连心桥”，让妇女群众实实在在感受到党史学习教育的实际效果。基层妇联干部、村妇联主席弘扬党的光荣传统，践行党的初心使命，有的走村入户宣传，有的组织车接车送，用实实在在的服务凝聚妇女人心，用身边人身边事切实引领妇女群众，让党的声音响在基层、党的温暖热在基层。四川省马边彝族自治县光辉村妇女张荣香高兴地说“现在党的政策真的好，感谢党和政府关心关爱我们妇女的身体健康！”

二是求实效惠民生，持续扩大“两癌”检查覆盖面，妇女群众的获得感幸福感安全感明显提高。积极推动将农村妇女“两癌”免费检查纳入基本公共卫生服务项目，鼎力推动将“保障妇女享有卫生健康服务，完善宫颈癌、乳腺癌综合防治体系和救助政策”写入国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要。全国妇联与全国总工会有关部门推动在女职工中开展“两癌”免费检查，推动企业把《女职工保健工作规定》中“对女职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病的查治”落到实处，对困难患病女职工开展救助。指导推动山西、辽宁等30个省区市将妇女“两癌”检查纳入（曾纳入）省级民生实事，江西、甘肃等18个省区市将检查对象扩大到城镇低收入、低保妇女。项目实施以来，全国宫颈癌及癌前病变检出人数约为23.8万人、乳腺癌2.66万人，通过早发现、早诊断、早治疗，降低了“两癌”治疗成本和患者死亡率，明显提高了妇女健康水平，使广大农村妇女得到了看得见、摸得着的实惠。全国妇联和国家统计局联合开展的第四期中国妇女社会地位调查显示，近三年内做过健康体检的女性比例为66.4%，城镇女性为71.7%，农村女性为56.9%，分别比2010年提高18和27个百分点。西部地区近3年内做过健康体检的女性比例为67%，比2010年提高30.1个百分点；东部和中部地区分别为68.6%和61.1%。女性就医行为发生积极变化，近3年身体有病拖着不去看医生的女性比例为15.7%，没有妇科疾病的女性为81.6%。河南省妇联持续推动将“两癌”免费检查纳入省重点民生实事，累计完成宫颈癌筛查490万人、乳腺癌筛查448万人，罗山县莽张镇妇女激动地拉着医生的手说：“这几天进行免费两癌筛查，咱们一大早就过来了，可以及时发现疾病，做到早治疗。”安徽省妇联推动城乡适龄妇女“两癌”免费筛查纳入2021年省民生工程，将检查和救助由农村扩大到城市，进一步提高妇女健康水平。广西壮族自治区妇联推动自治区“十四五”规划和2035年远景目标纲要首次设立妇女儿童发展专章专节、专栏，提出提高妇女“两癌”检查人群覆盖率和“两癌”患病低收入妇女救助水平。福建省妇联推动“两癌”检查覆盖全省所有县（市、区），将检查对象扩大到城乡居民医保妇女，2021年宫颈癌HPV疫苗纳入省医保重点任务，提出了“逐步提高全省13-15岁女性宫颈癌疫苗（HPV疫苗）接种率，到2025年实现适龄女性60%完成HPV疫苗接种”的工作目标。湖南省妇联推动将“农村及城镇低保适龄妇女‘两癌’免费检查”纳入2021年省重点民生实事，长沙市岳麓区五丰村谭女士接受两癌检查后感慨道：“在家门口就能免费享受到这么好的检查项目！”

三是动真情解民忧，加大低收入妇女“两癌”救助力度，广大妇女感受到社会主义大家庭的温暖。为帮助解决妇女“两癌”治疗难题，2011年以来全国妇联深入实施“农村贫困母亲两癌救助项目”，救助192211名困难患病妇女，推动各级妇联争取各类“两癌”救助资金9.05亿元、救助困难患病妇女22万余人。项目的实施，累计为41万余名患病妇女解决了部分医疗费用，对防止因病致贫返贫起到积极作用。第三方评估显示，患病妇女对救助项目满意度高达98.62%。2020年财政部绩效评价报告指出，项目的实施减轻了“两癌”患病妇女的医疗和生活压力，缓解了患病妇女的经济负担，给予了她们治疗和生活的信心。新疆莎车县古勒巴格镇帕提麦尼亚孜·萨迪克激动表示“是党和政府伸出了援助之手，让我对未来的生活充满信心！”为谋划做好“十四五”时期“两癌”救助工作，全国妇联大力争取财政部支持，继续实施“低收入妇女两癌救助项目”，在财政资金压减的情况下，今年安排28675万元项目资金，调减比例仅为5.05%，计划救助28551名农村低收入“两癌”患病妇女。同时推动各地将“两癌”救助纳入民生实事，不断拓展“两癌”救助渠道，目前已有云南、重庆等11个省区市将妇女“两癌”救助纳入（曾纳入）省级民生实事，海南、四川等10个省区市将救助范围扩大至城镇低收入、低保妇女，让更多困难妇女群众享受到党的政策的阳光，赢得了广大妇女的好评和社会各界的赞誉。青海省妇联连续六年推动“两癌”救助项目列入民生实事，省财政落实救助金1500万元、救助1500人，西宁市城东区受助妇女表示“感谢党和政府雪中送炭，缓解了家庭经济压力，我将积极治疗，争取早日康复！”宁夏回族自治区妇联构筑“筛查+救助+保险+关爱”四位一体的健康保障体系，共为2.77万名“两癌”患病妇女提供资金支持1.23亿元，救助5927人，为850人提供心理疏导关爱服务，56.23万人次妇女参保“爱妮保”重大疾病专项保险。吉林省妇联联合慈善总会、民政厅开展“困难家庭妇女‘两癌’免费医疗救助”，城乡困难患病妇女可自行选择定点医院，通过医保报销一部分、慈善金救助一部分、医院减免一部分实现治疗全免费，解除后顾之忧，农安县万金塔乡的宋桂荣（化名）感激地说：“感谢党的好政策，给了我第二次生命！”（全国妇联发展部供稿）