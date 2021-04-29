国家卫健委：全国宫颈癌免费检查近1.2亿人次

人民网北京4月29日电（张文婷）今日，国家卫生健康委就中国妇幼健康进展成效有关情况举行发布会。对于妇女常见的恶性肿瘤宫颈癌疾病防治工作的情况，国家卫生健康委妇幼司司长宋莉表示，目前，全国的宫颈癌检查项目工作已经覆盖到全国近2600个县市区，免费检查近1.2亿人次。通过早筛查、早诊断、早治疗，使很多的患病妇女能够得到及时的帮助。

宋莉提到，宫颈癌是妇女常见的恶性肿瘤，严重威胁着妇女的健康。从2009年开始，国家就把宫颈癌的检查纳入了深化医药卫生体制改革重大公共卫生服务项目，为广大农村的妇女进行免费的宫颈癌检查。根据中国肿瘤登记年报数据显示，我国妇女宫颈癌死亡率为十万分之5.5，低于全球十万分之9.7的平均水平。通过这些年推进宫颈癌的检查项目，进一步提升了全社会对宫颈癌防治意识的提升，广大妇女也从“要我查”变成“我要查”，不断的提高自我保健的意识。

宋莉指出，今年国家卫生健康委将启动健康城市创新试点工作，主要是以消除宫颈癌的行动为切入口，加大宫颈癌的三级预防。包括推进宫颈癌疫苗的应用，加强宫颈癌检查质量，进一步扩大覆盖面，早发现、早诊断、早治疗，更好保障妇女健康。