宫颈癌高发？守住“疫苗+筛查”两道防线

在中国15-44岁女性中宫颈癌发病率高居恶性肿瘤第三位，并且已成为中国该年龄段女性癌症死亡的第二大原因，并呈年轻化趋势。

广东省妇幼保健院妇科主任医师罗喜平介绍，目前证实，几乎所有的宫颈癌（约99%）都是由高危型 “人乳头状瘤病毒”（简称HPV）感染而引起的。只有高危型HPV与宫颈感染和病变有关，高危型HPV病毒有14种。目前认为，从高危型HPV的感染到发展为宫颈癌，大部分人需要10-20年左右的时间，漫长的癌前病变阶段，给我们做宫颈癌筛查提供了时机。

一线预防：疫苗接种

HPV疫苗，是目前被临床证实对预防宫颈癌安全而且有效的疫苗。WHO推荐的HPV疫苗最佳接种年龄为9-14岁青少年女性，最好是在开始性生活前。目前市面上主要有二价、四价、九价的宫颈癌疫苗，二价HPV疫苗主要包括HPV16和18型，四价HPV疫苗是在二价的基础上，增加了HPV6和11两种低危型亚型，而九价HPV疫苗，是在四价苗的基础上，有高危31、33、45、52、58五种亚型，九价疫苗包括了导致90%宫颈癌的HPV型别。对于宫颈癌预防，三种疫苗的效果都是相当的，可以根据不同的年龄选择不同类型的HPV疫苗。

二线预防:宫颈癌筛查和癌前病变的治疗

“目前我国采用的是宫颈癌三阶梯筛查方法，WHO推荐的宫颈癌筛查方法有：宫颈细胞学检查、HPV检测。”广东省妇幼保健院妇科副主任医师赵春梅指出，“对于筛查异常的患者进一步行阴道镜检查，在阴道镜下对患者的宫颈、阴道、外阴全面观察后对可疑部位进行组织活检，活检组织送病理检查，最终明确诊断。”

目前我们国家推荐对25岁以上女性开始宫颈癌筛查，25-29岁女性可以采用每3年一次的宫颈细胞学筛查。30-65岁女性筛查方法有3种：

①首选宫颈细胞学联合HPV检测的方法进行筛查，如果两项结果正常，则可以5年复查一次；

②采用细胞学筛查的方法，筛查间隔时间为3年；

③也可以采用HPV初筛的方法，每3-5年复查。大于65岁女性如果既往10年有两次联合筛查结果均正常或3次细胞学筛查正常，则可以停止筛查。即便接种HPV疫苗也要进行宫颈癌筛查，而且筛查方案没有差异。

最后专家还提醒广大妇女，大部分的宫颈癌前病变甚至宫颈癌都没有症状或者症状没有特异性（性交出血、白带增多、白带异味等），因此不能依据是否有症状来决定是否进行宫颈癌筛查，而是根据年龄，只要符合年龄且已经有性生活，就应当进行宫颈癌筛查。