北京首发“蚊虫叮咬指数”：今日叮咬风险较高 需做好防护措施

人民网北京7月16日电 （张文婷）近年来，全球蚊媒传染病发病呈上升趋势，流行区域不断扩展，流行频度不断增强，蚊虫的叮咬骚扰也日渐威胁到人群健康。为了更好地预测预报蚊虫危害，北京市疾病预防控制中心与北京市气象服务中心今日首次发布北京“蚊虫叮咬指数”（Mosquito Biting Index,MBI），经预测预报，当日北京市平均“蚊虫叮咬指数”为四级，叮咬风险较高。

蚊虫叮咬指数等级及防护建议。图片来源：北京市疾控中心微信公众号

北京市疾控中心表示，近几天我市天气潮湿闷热、雨水频繁，蚊子活动较为活跃。建议市民在室外久留或长时间活动时，为避免蚊虫叮咬尽量选择穿长袖长裤，也可选用驱蚊产品涂抹于裸露的皮肤。成蚊密度较高时，可每隔3天检查一次居家周边环境，翻盆倒罐清除积水。

据了解，蚊虫叮咬指数发布范围为北京市16个区，发布时段为每年的6月1日到9月30日，具体时间为每天11时前后滚动发布未来三天逐日的“蚊虫叮咬指数”预报。

市民应如何根据蚊虫叮咬指数做好防护？

北京市疾控中心表示，将北京市蚊虫叮咬的风险分为低、较低、中等、较高、高，对应一至五级共五个等级进行预报，并据此提出不同等级下相应的个人防护建议，为公众提供蚊虫危害风险预报。

当预测的蚊虫叮咬指数级别为“一级”的时候，其叮咬风险等级为“低”；市民可正常开展各项户外活动，敏感人群适当防护。

当预测的蚊虫叮咬指数级别为“二级”的时候，其叮咬风险等级“较低”；市民早晚外出要适当防护，门窗开启时要加装纱网等防蚊设施，每周检查一次居家周边环境，翻盆倒罐清积积水。

当预测的蚊虫叮咬指数级别为“三级”的时候，其叮咬风险等级为“中等”；市民如在室外久留，可穿长袖长裤，避免在水体边、草木茂盛地方长时间停留，每周检查一次居家周边环境，翻盆倒罐清除积水。

当预测的蚊虫叮咬指数级别为“四级”的时候，其叮咬风险等级为“较高”；在室外久留或长时间活动时，为避免蚊虫叮咬尽量选择穿长袖长裤，也可选用驱蚊剂涂抹于裸露的皮肤；可每隔3天检查一次居家周边环境，翻盆倒罐清除积水。

当预测的蚊虫叮咬指数级别为“五级”的时候，其叮咬风险等级为“高”；市民为避免蚊虫叮咬，敏感人群依自身情况在早晚蚊虫高峰期减少外出，其他人群尽量选择穿长袖长裤，也可选用驱蚊剂涂抹于裸露的皮肤，避免在蚊虫高密度环境长时间停留；可每隔1天检查一次居家周边环境，翻盆倒罐清除积水，并积极参加所在区域灭蚊活动。