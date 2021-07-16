“拖延症”之外还有“提前症”，看看你中了几条

“提前症”看上去会更有力量感，给人一种“靠谱”的感觉。它同样也是应对焦虑的一种防御机制

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毕业旅行出发的那天，小晴和朋友微微闹得有些不愉快。她们乘坐的是下午五点从昆明飞往上海的航班，小晴坚持要中午出发，微微却希望吃完饭睡个午觉去机场。最终僵持不下，同住一个宿舍的两人只好按照各自的想法，分道扬镳。

中午一点，小晴已抵达机场，她提早的心理预设是：“路上堵车怎么办？机场排队怎么办？万一有什么意外，需要花时间处理……”小晴独自在机场等待了两个多小时后，终于见到了微微的身影。“时间来得及，那么紧张干吗？你只在路上吃点面包，然后又无聊地坐几个小时，何必呢？”微微的这番话让小晴陷入了沉思，“虽然提前让人安心些，但确实也搞得自己很紧张，正常的节奏有点乱了。”

生活中，不少人都有过“拖延症”，并对他人能提前完成任务心生羡慕。“能提前做完的都是大佬啊！”然而，正如小晴一样，一部分偏好提前的人也有自己的烦恼，受到“提前症”的困扰。

还没到期末，大三学生嘉琳正按十天一次的频率书写着她的任务清单，空白的页面很快就布满了排列整齐的待办事项，每个事项最右侧都标注了两个截止日期，前一个是客观需要完成的截止日期，后一个是嘉琳为自己单独设定的截止日期：“1.提交《行政伦理学》课程论文，4月23日-4月11日。2.投递暑期实习简历，4月25日-4月12日……”明明是还有近半个月时间才截止的事情，为了提早完成，她都自动提前了不少。嘉琳曾因为家中有事处理一番，一篇论文耽误了三天。为了把进度赶上，她推掉了许久未见的朋友的邀约，又用了一个通宵，才终于完成，而那时距离真正的截止日期还有十天。

很多亲戚朋友知晓嘉琳这一习惯，都夸奖她是个自律的女孩。然而嘉琳深知，这份自律的产生却并不全然是美好的体验。她坦言，“谁想那么累呢？我只是控制不住自己，事情没做完就一直反复想，干什么都不踏实。”还有一次和同学去泰山看日出，嘉琳把所有事都提前安排妥当了，但凌晨五点到山顶时，她突然看到一封老师发来的邮件，让她帮忙校对一份5000多字的文档。“老师并没说当天必须做，但我一打开，神经立刻紧张起来，再也没心思玩了。只好立刻操作。日出的那一刻，别人都在拍照，而我开着电脑在校对，真的太扫兴了！”尽管提前规划可以让生活井井有条，但当变化突如其来，规划中的美好时刻也可能“灰飞烟灭”，让“提前症人士”特别沮丧。

自媒体“好奇心日报”曾发布过一个调查，“日常中的哪些时候让你会有‘提前症’？”网友们给出的答复各异，“能自己独立完成、不需要社交的事情，就会提前办”“坐飞机或赶火车，一定会提前两个钟头到”等等。跟“拖延症”一样，“提前症”也引发不少人共鸣。

有时候，“提前”不光是自己的事，也会影响到与人合作。从事互联网行业产品工作的阿智，将提前视为准则。通常需要两三个月才能上线的产品交到他的手中，一个月内就能迅速上线，他也因此被称为“效率达人”。虽然阿智“单兵作战”效率很高，但在和同事合作时，却容易发生矛盾。“我是产品岗，经常要和做运营、开发的同事对接。每当和他们沟通时，我都是第一时间给出反馈，并且希望大家能尽快推进。但总有同事比较慢，经常催促对方，又会发生争执，无法开展下一步行动，让人很烦躁。”在职场中，“提前症”加速了成果产出，但是不同步的“时差”也造成了沟通障碍。

对于“提前症”现象，中国心理学会CPS临床注册系统注册心理师李初曦评价说，“无论是‘拖延症’还是‘提前症’，这两种状态并非心理障碍，先不要简单归类为某种‘病症’， 它们是人应对焦虑的一种防御方式，在适应性方面都有各自的优势和劣势。”

“‘拖延症’具有逃避性质，它实现的是最终激发式的完成，而‘提前症’相比较而言，看上去会更有力量感，给人一种‘靠谱’的感觉。”

“喜欢提前的人会通过专注未来某一刻的事情，用行动去消除任务未完成所带来的焦虑。在‘提前症’之下，为了完成任务与减轻压力，宁愿做出一定的牺牲。他们超强的‘行动力’有时令人羡慕，但事实上，他们可能并没有看上去那么幸福，并不会因为提前做好了事情而放松，而是会寻找且完成更多‘未来的焦虑’，在消除焦虑的漩涡中无法自拔。”

“提前症”有益于处事速率，但他们该如何缓解自己的焦虑？李初曦建议，“‘提前症’归根结底是渴望增加掌控感，减少不确定性，我们可以试着提高自己容忍不确定性的能力，以面对困扰。比如，向亲人倾诉你的感受，从依恋关系中获得情绪安抚，得到信任感与确定性。”

除此之外，还需要理解并接纳自己的焦虑，跟情绪共处，正视那些无力改变的时刻，而不是排斥情绪，否定自我。“如果‘提前症’所谓的负面影响我们可以接受，那也可以与它和平共处，不去改变。”

无论是“拖延症”还是“提前症”，都是我们依靠本能找寻到的缓解焦虑情绪的表现，也是探索和调整自我的行为方式。任务清单上打个钩，就会让自己变得轻松。假如打钩感到疲惫，那就歇一歇，眺望窗外，也未尝不是一种内心治愈SPA。