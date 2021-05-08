北京：办理退休将提前一年收到核查提醒

继“副处长体验送外卖12小时赚41元”之后，4日在北京卫视播出的《我为群众办实事之局处长走流程》中，北京市人力社保局局处长将“走流程”的视角放到了员工办理退休手续上，3小时翻阅近3000页档案。而通过此次走流程，本市将通过大数据整合临近退休人员名单，按照个人退休时间提前一年发短信，提醒个人在退休前一年提早与企业或存档机构进行档案材料的核查，有效将档案材料缺失等类似问题的处理周期前置。

据了解，本市每年将为超过12万员工办理退休，能否按时退休并且足额领到养老金，是老百姓关心的民生问题。但是，在1992年国家实行个人缴费制度前，职工之前的工作经历需凭借个人档案中连续工龄原始材料的记载，才可视同为缴费年限。但由于历史久远、档案管理不够规范等原因，部分个人档案中的原始工作经历记载出现了不完整、不连续甚至遗失的问题。这会导致延误退休时间或无法认定工龄而少拿退休金。

为了解决退休难的问题，市人力社保局去年年底通过走流程，提出了提前6个月退休预审期，即提前6个月通知企业和个人补充相关材料。但在现实中，却依然无法解决所有问题。

在当期节目中，还有两周就要到退休时间的市民老张，先后有过4家单位工作经历，但在朝阳区人力社保局进行提前预审时发现张先生人事档案中缺少了两段1986年至1991年的经历，这意味着如果找不到档案记录，老张每个月将少领几百元的养老金。为此，北京市人力社保局社保中心主任郭青松和职工养老保险处副处长李成，开启了亲历为“准退休”市民查找补充档案材料的艰难过程，深度体验市民在办理退休过程中的难点和痛点。他们通过查找老张原单位、走访其档案存放机构、核实其档案流转过程等多种办法，尝试帮助老张查找档案材料。

历经近十天的忙碌奔波，多条线索的不断验证和推进，十几个部门企业的联络沟通，几百个电话的执著询问，在某家单位，李成终于在近70本年代久远、纸张泛黄发脆的档案中，用3个小时的时间，不间断地翻阅了近3000页档案材料，最终找到了相关档案材料。

通过此次退休审批相关问题的走流程，市人力社保局相关负责人指出，在遇到一些特殊情况时，6个月的退休预审期显然不够，下一步本市将通过大数据整合临近退休人员名单，按照个人退休时间提前一年发短信，提醒个人在退休前一年提早与企业或存档机构进行档案材料的核查，有效将档案材料缺失等类似问题的处理周期前置。

同时，加强针对企业及社会存档机构的培训和宣传，强化个人档案管理的规范性和严谨性，并增设社保权益查询网点，推行电子印章的使用，方便百姓通过网络及各网点设置的自助机自助查询社保缴纳情况及自助办理社保相关证明材料，让百姓少跑腿甚至不跑腿。（记者 解丽）