百岁医者 仁心仁术（奋斗百年路 启航新征程·“七一勋章”获得者）

在中日友好医院的病房里，一位百岁老人常常喃喃呼唤着“白大夫”。他曾与白求恩大夫并肩作战，在他的手臂上，至今仍有一道白求恩亲手为他缝合的伤口瘢痕。

他就是辛育龄（见图，资料照片），中日友好医院首任院长、新中国胸外科事业的开拓者和奠基人。辛育龄把全部精力献给了祖国的医学事业，被誉为“白求恩式的医生”。

从小战士到大专家

1937年7月7日，抗日战争全面爆发，年仅16岁的辛育龄奋起参加冀中人民自卫军。1938年5月，辛育龄正式参加了八路军，成为冀中卫生部后方医院的卫生员。

1939年4月，辛育龄被派到白求恩医疗队担任司药。他回忆，白求恩亲自带领医疗团队赴前沿阵地。手术室外炮火连天，手术室内白求恩镇定自若进行手术。

在一次战斗中，由于日本人的飞机轰炸，驮药箱的马匹受惊导致药品撒了一地。辛育龄赶紧拽住惊马，整理药箱，手臂却被划伤，鲜血淋漓。白求恩看到此景急忙为他处理伤口。这道由白求恩亲手缝合过的伤口瘢痕，一直陪伴辛育龄走过漫长岁月。

1939年7月，辛育龄加入中国共产党。1940年，年仅19岁的辛育龄已经是冀中军区制药厂的厂长。当时，部队里流行疟疾和疥疮。辛育龄带领职工和老乡上山采草药，提取有效成分制成药片方便战士服用，取得了非常好的治疗效果。

1947年7月1日，辛育龄从延安的中国医科大学毕业，在中国医科大附属医院做了一名外科大夫。辽沈战役时，辛育龄奉命带领医疗队赶赴沈阳。东北解放后，辛育龄被任命为盛京医科大学附属医院院长，顺利完成了医院改制。抗美援朝战争期间，辛育龄组织医疗队赴朝支援，负责收容伤员分类治疗。

从0到1的突破

1951年，辛育龄被我国政府首批派往苏联学习胸外科技术。1956年，辛育龄获得苏联医学院医学副博士学位回国，来到位于北京通州的中央结核病研究所（后改为北京结核病研究所），组建了胸外科。传统的结核病治疗方法对重症晚期肺结核，特别是空洞型肺结核合并大咯血的病人治疗无效，常发生窒息性死亡。辛育龄经过仔细研究，探索出双腔插管麻醉下施行肺切除手术，用此方法治疗了200多例重症肺结核合并大咯血病人，均获成功。

为了普及推广胸外科技术，辛育龄牵头在中央结核病研究所举办胸外科医师培训班。从1958年到1980年，共为全国培养出300余名胸外科技术骨干。辛育龄经常亲赴各地帮助胸外科医师做手术，有40余家医院的胸外科是在他的指导下建成的。

“辛育龄教授的许多工作都是独创性的，是0到1的突破。”中日友好医院大外科、胸外科原主任刘德若说。

1979年，辛育龄成功实施了国内第一例人体肺移植手术。当时，全世界也只做了42例。

从药物麻醉到针刺麻醉

1972年，美国总统尼克松访华期间，美国代表团听说中国有一种针刺麻醉技术，可以在病人清醒状态下实行肺切除手术，希望能够观看手术。

2月24日上午8点半，包括美国政府官员、新闻媒体、随团医生在内的30余人，到达北京医科大学第三附属医院。患者因右肺上叶支气管扩张，准备做右肺上叶切除术。辛育龄在病人手臂上扎针捻动，实施开胸手术，代表团全程摄像记录。最后，一台全身麻醉需要两三个小时才能完成的手术，辛育龄用了72分钟就干净利落地完成了。

术后，患者从手术台上坐起来，回答了美国记者的提问。看到病人神志清醒、平静自如，没有痛苦的表情，美国代表团成员被“针麻”的神奇效果折服了。

辛育龄说，他发现临床上肺癌手术后的病人常因刀口痛、咳痰困难和排尿不畅而苦恼。在试用针灸治疗这些症状并取得良好的效果后，便想到应用针灸疗法作为开展中西医结合的突破点。

起初，因胸部手术切口较长，麻醉需要扎16针，并由4个大夫在术中不停地捻动，如此复杂的操作很难推广。经过层层筛选、反复试验后，1970年6月25日，辛育龄主刀的首例运用一根针、针刺三阳络透郄门穴行肺切除手术获得成功。

辛育龄先后用针刺麻醉做过1400多例肺切除手术，成功率高达98%，令国内外同行赞叹不已，推动针灸走向世界。

从院长到普通大夫

1982年，辛育龄被任命为中日友好医院首任院长，主持建院工作。1984年开院后不久，他主动辞去院长职务，甘当一名普通胸外科大夫。

辛育龄80多岁还坚持每周出门诊，并参加科室查房。遇到经济困难的病人，他总是想方设法为病人减少开支，甚至还拿出自己的积蓄帮助病人。遇到危重病人，辛育龄常常在手术室坚守七八个小时，术后彻夜不眠，亲自守护病人。

辛育龄说：“我一生最大的愿望，就是做一个好医生，做一棵无影灯下的‘不老松’”。 他一心扑在工作上，不计报酬、不计代价为病人服务。86岁，他还在为病人手术。89岁，他因无法站立才恋恋不舍地离开了临床。辛育龄曾赋诗云：“救死扶伤平生愿，人生价值是奉献。”

大医精诚济苍生，仁心仁术铸医魂。如今，中日友好医院专设的辛育龄青年奖已颁发三届。前不久，中日友好医院辛育龄小分队正式成立。这支医疗队伍传承和发扬战争年代“流动医疗站”的优良传统，沿着辛育龄的足迹，主动开展义诊咨询等服务。

《 人民日报 》（ 2021年07月16日 05 版）