爱康4家体检中心获JCI国际认证

日前，爱康集团旗下北京爱康君安旗舰体检中心、北京爱康国宾中关村体检中心、上海爱康君安旗舰体检中心、上海爱康卓悦望族医疗中心等4家体检中心经国际医疗机构认证联合委员会（Joint Commission International，以下简称JCI）严格评审，正式获得JCI认证，并于7月13日在京举行北京爱康君安旗舰体检中心、北京爱康国宾中关村体检中心两家体检中心的授牌仪式。此次荣获国际JCI认证，标志着爱康集团旗下体检中心的医疗服务和管理水平已与国际标准接轨。

爱康获JCI认证北京授牌仪式现场。受访者供图

“JCI作为第三方认证机构，能够进一步督促和提高体检行业的服务质量，爱康此次获得认证，要持续改进，为健康中国建设做出自己应有的积极贡献。”中国健康管理协会副会长、中华医学会健康管理学分会前主任委员曾强教授强调，希望爱康继续坚持创新、科技、服务，把健康管理、体检管理工作做得更好，在国内健康领域发挥更大的作用。

北京健康管理协会会长邱大龙表示：“经过JCI评审得到认证非常不容易，对所有爱康人兢兢业业工作，对爱康为人民健康事业做出的贡献表示致敬。”

北京医学会健康管理学分会主委、北京市体检中心主任张静波表示：“医疗质量和安全是我们医疗机构永远不变的主题，而JCI作为医疗质量的一个标准化的体系，它是落实合法合规，不断的持续改进医疗质量和安全，促进机构发展，造福老百姓的一个手段。”

联合委员会国际部中国区主任、JCI评审（北京）有限公司副总经理任晖为爱康集团旗下北京爱康君安旗舰体检中心、北京爱康国宾中关村体检中心2家体检中心授牌并表示祝贺：“只有通过JCI认证的机构才能悬挂这枚金章，而金章意味着荣誉和责任，希望爱康能够沿着JCI的标准持续提升医疗质量、加强安全管理，完善一个更加系统化、标准化、精细化的健康管理模式。”

爱康集团创始人、董事长兼CEO 张黎刚致辞。受访者供图

“爱康通过国际JCI认证的专业体检机构，将有助于爱康集团以‘国际化视野’深化与战略伙伴的合作，同时爱康也将坚持‘本地化’服务管理，继续引入先进的管理经验与医疗技术，从而实现高质量的可持续发展。”爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚在授牌仪式中表示，得到JCI认证是对爱康集团过去17年努力的最大认可，表明爱康集团的医疗服务已达到国际标准，但同时也是个持续挑战，“爱康作为一家年轻的医疗集团，我们愿意接受这个挑战，同时希望用更高的标准要求自己，向客户提供更加专业、优质、人性化的服务。”

据介绍，国际医疗机构认证联合委员会（JCI）是世界卫生组织认可的医疗质量的权威认证机构，是世界医疗界普遍认可的医疗服务金标准之一。

授牌仪式现场还举行了题为“助力健康中国，私营体检机构的质量使命”的圆桌论坛，共同探讨私营体检机构的现状与未来发展方向。