体检档案建立共享机制 63.9%受访者强烈表示“太需要了”

全国人大代表、扬州大学校长焦新安建议，建立“一检制”高校毕业生就业体检档案共享机制。用人单位之间体检结果不互认，造成不少毕业生高频率体检，这一触及青年痛点的议题引发人们热切关注和讨论。中青报微博话题#代表建议毕业生体检档案建立共享机制#，阅读量超过7000万。

随后，中青报社会调查中心联合中青报官方微博发起一项“体检档案是否需要建立共享机制”的微博投票。结果显示，63.9%的受访者明确表示“太需要了”，认为重复体检不但花钱还费时间精力。

指定体检机构是造成毕业生重复体检的主要原因

焦新安代表的建议中，引用了中青报社调中心2018年的一项关于重复体检的调查。

该调查显示，61.4%的受访者在求职过程中经历了重复体检，其中50.8%的受访者体检了2-3次，9.6%的受访者体检了4-5次，1.0%的受访者体检了6次及以上。仅38.7%的受访者只体检了1次。

去年刚毕业的杨林（化名）曾在两个月内接受了两次体检。谈到这段经历，杨林的感受就是太耗费时间精力。“体检需要到三甲医院，这些大医院每天都人山人海，体检项目很多，每个项目都需要长时间排队，检测完整个人筋疲力尽，快累瘫了”。

南京某高校毕业生吕波，在找工作时也有过重复体检的经历。“当时投递了一家公司，在面试前就通知我先去体检，结果这家还没录上，白花了100元的体检费。接着又面试了另一家公司，收到了录用通知，却又要体检一次，因为上次的报告不是由他们指定的医院出具的。当时还处于疫情期间，频繁地跑医院，也造成很多麻烦”。

“指定体检机构是造成毕业生重复体检的主要原因。”焦新安分析，一方面，体检结果互不承认。毕业生在实习、应聘、考研、考公务员、考编等多重选择的过程中，用人单位都要求体检，大多数还规定了体检时间和机构，每家用人单位体检一次，两三个月内做3到4次体检的毕业生不在少数。

63.9%受访者认为重复体检不但花钱还费时间精力

微博投票中，63.9%的受访者认为重复体检不但花钱还费时间精力。7.7%的受访者表示，如果要重复体检，希望面试单位出钱。还有11.5%的受访者担心连续做几次胸透伤身体。

北京高校毕业生王晶在求职过程中进行了3次体检，“后来又有一家公司通知我要体检，我就放弃应聘了。感觉短时间内频繁体检伤身体，尤其是胸透项目”。王晶表示，对于很多应届生来说，重复体检的费用是一笔不小的开支。一些公司需要自费体检，如果没有入职，公司就不负责报销。

杨林非常支持建立毕业生体检档案共享机制，她认为，一方面，可以减轻毕业生的身体负担和心理负担，另一方面，也可以减少医疗资源的浪费，“我国的医疗资源很紧张，短时间内重复体检无疑是对医疗资源的巨大浪费”。

中青报社调中心的调查也显示，60.7%的受访者指出重复体检会造成医疗资源浪费。

吕波觉得，建立共享机制是件大好事。对毕业生来说省时省力，对于企业来说，也能够缩短招聘周期，降低招聘成本。

毕业生体检档案共享机制如何构建

杨林很关心体检档案共享机制，她认为，应该由权威部门来牵头，各个医院做好体检档案的出具和保密工作，实现互联互通，同时，“对个人的隐私保护也十分重要，最好能像现在使用的健康码似的，做到方便快捷、安全性高”。

吕波也担心会不会存在个人隐私被泄露的问题，他认为应该建立统一的入职体检标准，体检报告由医院出具，由毕业生个人保管，招聘单位必须承认周期内合格的体检报告，真正实现“一检制”。

微博投票中有13.9%的受访者担心，共享后容易泄露个人隐私。

社调中心的调查中，71.3%的受访者建议由具有公信力的机构出具健康证明，有效期限内不用参加体检，35.5%的受访者希望同等级医院体检报告互认。

焦新安代表的建议也提到，构建毕业生就业体检档案共享平台很重要。有资质的权威机构按照统一标准出具体检报告，及时上传毕业生就业体检档案共享平台，并设置有效期限，报告一旦出具，信息即刻共享且不能进行更改。（记者 黄冲 见习记者 王志伟）