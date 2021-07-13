国家卫健委：2020年儿童青少年总体近视率为52.7% 近视低龄化问题仍突出

人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况。

国家卫生健康委疾控局副局长再那吾东·玉山在发布会上介绍，国家卫生健康委2020年9到12月全面开展了近视专项调查，覆盖了全国8604所学校，共筛查247.7万名学生。结果显示：2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%。其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。

“2020年总体近视率较2019年（50.2%）上升了2.5个百分点。但与2018年的53.6%相比，仍有所下降，下降了0.9个百分点。”再那吾东·玉山说。

近视低龄化问题仍然突出

学生近视早发现象得到一定缓解。2020年全国幼儿园大班6岁儿童近视率与2019年相比持平，与2018年相比下降了0.2个百分点。2020年小学低年级学生近视率（20.7%）较2019年虽增长1.4个百分点，与2018年相比仍下降了1.6个百分点。

“但近视低龄化问题仍然突出。”再那吾东·玉山指出，2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%。小学阶段近视率攀升速度较快，从小学一年级的12.9%快速上升至六年级的59.6%。平均每升高一个年级，近视率增加9.3个百分点。显示幼儿园和小学是我国近视防控重点年龄阶段。

另外，低度近视发展为中高度近视放缓。高度近视容易引发多种严重并发症，比如白内障、视网膜脱离和青光眼等，是重点防治的致盲性眼病。在近视学生中，2020年中、高度近视比例与2019年相比持平，但较2018年下降0.6个百分点。

“其中初高中学生的高度近视较2018年均下降0.5个百分点，说明高度近视防控取得了一定成效。但仍需要进一步加大工作力度，防控高度近视的发展。2020年监测显示近视学生中，近10%近视学生为高度近视，而且占比随年级升高而增长，在幼儿园6岁儿童中有1.5%为高度近视，高中阶段达到了17.6%，高度近视的危害仍不容忽视。”再那吾东·玉山说。

六项措施防控儿童青少年近视

再那吾东·玉山表示，当前，疫情尚未结束，要进一步采取针对性的举措推动各项措施落实到位。

一是狠抓四方责任落实。督促地方紧盯责任目标，确保各项任务落实落细。二是全面加强监测与评估，争取实现所有的县（区）监测全覆盖。三是关口前移。以低年龄段儿童为重点，确保0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。四是加强学校卫生监督检查。抽检教室采光照明等达标情况，督促相关部门和学校落实整改。五是总结推广近视防控适宜技术试点的先进经验，推广中医药特色技术和方法在近视防控中的运用。六是持续不断的宣教，增强家长和孩子“健康第一责任人”意识，培养孩子良好的健康意识和用眼行为。

暑期即将来临，再那吾东·玉山倡议，各位家长和孩子们要做好居家旅行的疫情防控，养成良好行为习惯，培养健康的生活方式，坚持适当体育锻炼，减少近距离用眼和视屏时间，增加阳光下的户外活动，积极预防近视与肥胖，防止意外伤害，让孩子们度过一个健康、安全的假期。