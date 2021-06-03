直播预告：重视、防范高度近视和病理性近视

近年来，我国近视防控形势不容乐观，近视高发、早发，不仅是健康卫生问题，也影响到国计民生和国家未来。2018年，教育部等部门出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》。今年5月，教育部发布了《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，进一步加强儿童青少年近视防控工作。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康特别策划“2021全国爱眼日近视防控系列科普”，为孩子们的健康视力出谋划策。

6月4日（周五）下午17:00至18:00，首都医科大学附属北京同仁医院副院长、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长魏文斌将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“重视、防范高度近视和病理性近视”相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

专家简介：

魏文斌，首都医科大学附属北京同仁医院副院长，眼科主任，同仁眼科中心副主任，眼科学院副院长，博士生导师。

国内外著名眼底病专家。国家卫生计生委突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴。白求恩奖章获得者、全国医德楷模荣誉称号获得者，中央保健会诊专家。国家特支计划工程首批领军人才。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。