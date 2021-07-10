国家卫健委：7月9日新增新冠肺炎确诊病例26例 其中本土病例7例

7月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例26例，其中境外输入病例19例（上海6例，云南4例，四川3例，陕西3例，天津2例，广东1例），本土病例7例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者1025人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例417例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6785例，累计治愈出院病例6368例，无死亡病例。

截至7月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例461例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86918例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92015例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1065872人，尚在医学观察的密切接触者7689人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例，其中境外输入13例，本土3例（均在云南）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者480例（境外输入471例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27189例。其中，香港特别行政区11949例（出院11648例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15185例（出院11536例，死亡730例）。