国家卫健委：7700余家二级以上医院建立预约诊疗制度

人民网北京3月23日电 （董童）今日，国家卫健委就“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动相关情况召开新闻发布会。会上，国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》后，国家卫生健康委会同有关部门指导各地迅速行动，取得了积极成效。

一是制定出台了配套政策。国家卫生健康委先后出台了“互联网+医疗健康”便民惠民的10项服务30条措施，互联网诊疗和互联网医院管理办法，远程医疗服务管理办法，智慧医院建设等相关文件。同时，还协调联动有关部门相继推出了十多项配套政策。

二是加强信息技术支撑。国家全民健康信息平台基本建成，并投入试运行。7000多家二级以上公立医院接入了省统筹区域平台，2200多家三级公立医院初步实现了院内信息的互通共享。

三是严守安全监管底线。30个省份建立了互联网医疗服务监管平台，提升线上的监管能力。

四是总结推广示范经验。支持“互联网+医疗健康”示范省建设，通过召开新闻发布会、通报表扬、编辑出版案例集、开辟媒体专访等方式，推广典型做法。

五是助力支撑新冠肺炎疫情防控。鼓励深化“互联网+医疗健康”服务，发挥信息化在辅助疫情研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用。

毛群安表示，据不完全统计，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国建成互联网医院已经超过了1100家。互联网医疗已成为医疗服务的重要组成部分，公众在看病就医过程中也得到了更好、更便捷的体验。