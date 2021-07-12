不保本理财产品为何吃香

近期以公募基金为代表的不保本理财产品“香”得不得了。随着普通百姓对风险和收益的认识日趋理性，越来越多的投资者认识到规避监管、收益虚高的非标准化理财迟早出问题。从正规持牌金融机构中获得的资金才是健康、可持续的金融“活水”。

最近，以公募基金为代表的不保本理财产品“香”得不得了。中国证券投资基金业协会统计显示，截至5月底，我国境内公募基金、私募基金的资产规模分别达到22.91万亿元、17.82万亿元，均创历史新高。反观信托、保本类等传统吸金大户理财产品的规模明显缩水，尤其是房地产信托规模创历史新低。

今年以来股、债基础市场走势不算太“牛气”，为何证券投资基金这样的不保本理财反而如此“吃香”呢？抛开基础市场等外部因素不论，公、私募证券投资基金近期规模大增，保本理财大幅缩水，这“一升一降”的背后至少说明三个变化。

对于投资者而言，资管新规落地逾3年来，打破刚性兑付的投资理念已深入人心。普通百姓对风险和收益的认识日趋理性，“天下没有保本且高收益的理财产品”，更多人愿意放弃那些所谓的高收益、保本理财产品，选择“有赚有亏”的公募基金、私募基金等不保本理财产品。

对于财富管理市场而言，“房住不炒”的定位越来越明晰。投资者眼中房地产的投资属性明显下降，加上打击虚拟货币、整顿P2P网贷平台、严惩金融违法违规行为，使得更多人认识到投资股票、债券等标准化资产才是理财的正道。那些规避监管、收益虚高的非标准化理财迟早出问题。

对于实体经济而言，过去几年一系列降杠杆、去通道、打破刚性兑付的举措落地，非金融企业融资成本明显降低。影子银行规模持续压降，常规银行体系以外的各种金融中介业务加速规范。更多有融资需求的企业认识到，与其像过去一样从看不清底层资产的投资公司、信托产品公司、金融科技公司里“偷偷摸摸”拿钱，不如从正规持牌金融机构及净值化理财产品中光明正大获得融资。这样的资金才是健康、可持续的金融“活水”。

除了这三个变化，站在居民收入增长、防范化解金融风险、深化金融供给侧结构性改革的战略高度审视，“不保本理财变香了”则更显意义非凡。

财富管理市场一头连接居民储蓄资金，与广大普通投资者息息相关；另一头通过股票、债券等金融媒介对接实体经济。这个市场搞好了，能加速储蓄投资化，拓展居民收入增长渠道，缓解实体经济融资难、融资贵，让实体企业和普通投资者“两头香”；但如果搞得不好，不仅可能赔光百姓的血汗钱，还将加剧实体企业融资难的问题，甚至引发一系列金融风险事件。

目前，我国财富管理市场总规模已超过120万亿元，正加速形成以“公、私募两类产品形式，前、中、后台三大资金管理业务节点，多种投资策略”为特征的新型理财产品格局。在此格局下，要让理财继续“两头香”，做到产品管理净值化、资产配置标准化、企业运作市场化只是底线要求。

监管部门还要继续在资管新规指引下，加速除旧立新，推动各类资产管理业务实现统一监管，督促各类理财产品、资管产品的业务模式回归本源。对银行理财子公司、公募基金管理公司、信托公司等财富管理机构而言，除了苦练资产管理内功和担起“受人之托，代客理财”责任之外，早瘦身、早转型、早占据高地才是长久之计。毕竟，再吃过去的“套利饭”“保本饭”“通道饭”肯定是不香了，而且是赔本买卖，老百姓和实体经济更不会买账。(周琳)