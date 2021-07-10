新华国际时评：团结抗疫是对全球400万新冠死难者的最好悼念

世界卫生组织日前宣布，全球新冠死亡病例已超400万例。正如该组织总干事谭德塞所说，不管是从道德、流行病学还是从经济的角度来看，现在都是“全世界团结起来共同应对这一大流行的时候了”。

当前，全球抗疫总体形势不容乐观，死亡病例突破400万大关这个“悲剧性节点”无疑再次给人类敲响警钟。“疫苗鸿沟”的存在，使得非洲、南亚等一些欠发达地区疫情迟迟得不到控制，延误了最佳防控时机。德尔塔、拉姆达等变异毒株的出现，使得全球防控形势急转直下，一些原本控制较好的国家也再次拉响警报。

除了新冠病毒变异等外因，世界迟迟控制不住疫情与“疫苗民族主义”等内因分不开。谭德塞曾多次大声疾呼，现在全球“疫苗接种不平等现象”已经到了令人震惊的地步。究其原因，一是一些西方发达国家利用其科研和生产优势，囤积远超本国人口所需的疫苗却不向发展中国家提供援助；二是发达国家和发达国家集团利用“规则掌控优势”，把一些发展中国家研制的疫苗排斥在国际主流疫苗供应渠道之外，加剧疫苗短缺。

美国《华盛顿邮报》此前估算，美国囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而美国成年人口仅2.6亿。与此同时，世界上许多国家却挣扎在疫苗“一剂难求”的困境中。非洲疾病预防控制中心公布的数据显示，截至6月10日，非洲只有约0.6%的人口完成疫苗接种。

联合国秘书长古特雷斯曾多次提醒和敦促西方发达国家摒弃“疫苗民族主义”立场。他指出，除了通过公平、大规模的疫苗接种，没有其他方法可以击败“像野火一样”在发展中国家蔓延并有变异风险的病毒，这需要“人人都能获得和负担得起”疫苗接种。

全球抗疫的严峻形势呼唤各国加强合作、齐心抗疫，不搞政治操弄，不把疫情政治化、病毒标签化，呼唤国际社会共同推动构建人类卫生健康共同体。在这一关乎全球抗疫成败的关键时刻，大国更要作出表率，提供更多疫苗等公共产品，与各国并肩战疫。

在这方面，中国无疑走在了前面。中国已向国际社会供应了4.8亿余剂疫苗，向近100个国家提供疫苗援助，向50多个国家出口疫苗，成为世界上对外提供疫苗最多的国家。同时，中国已决定向联合国维和行动和国际奥委会提供疫苗，并将继续积极支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，为消除“免疫鸿沟”不断努力。

危机和机遇并存的大时代呼唤大格局、大胸怀。人类是一个整体，地球是一个家园。面对全球性挑战，任何人任何国家都无法独善其身，人类只有和衷共济才能最终战胜病毒。全世界团结一心、合力抗疫，就是对400万新冠死难者最好的悼念。（陈俊侠 聂晓阳）