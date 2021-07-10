中国已向国际社会提供5亿剂新冠疫苗和原液

外交部国际经济司副司长郭学军9日在接受新华社记者专访时说，截至目前，中国已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的六分之一。

郭学军说，中国对外提供疫苗始终兼顾国内需求与国外需求，反对“疫苗民族主义”。

郭学军表示，对于所有向中国提出疫苗合作需求的国家，中方都克服困难给予积极回应并启动合作。

郭学军介绍，中国是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家，疫苗合作伙伴国遍及全球。截至目前，中方已向亚洲、非洲、欧洲、美洲和南太平洋地区100多个国家和国际组织提供了5亿剂疫苗和原液，相当于当前全球疫苗总产量的六分之一。

“中国企业为世界卫生组织主导的‘新冠肺炎疫苗实施计划’生产的疫苗也已下线，将尽快向世卫组织提供。”他说。

郭学军表示，中国还积极支持其他发展中国家生产疫苗，扩大全球疫苗产能。

郭学军说，在中国政府支持下，中国疫苗企业已经在阿联酋、印度尼西亚、马来西亚、埃及、巴西、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等国启动合作生产，产能已超过2亿剂。

郭学军表示，中国作为新冠疫苗国际合作的积极参与者，为推动疫苗作为全球公共产品、促进全球疫苗公平分配作出了积极贡献。“下一步，我们将继续与各方加强疫苗合作，进一步提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，为全球抗击疫情、促进经济复苏作出更大贡献。”

在谈到同“一带一路”国家开展疫苗合作时，郭学军表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国和“一带一路”合作伙伴携手加强健康丝绸之路建设，其中就包括开展疫苗合作。

他介绍，今年上半年，同中国签署“一带一路”合作文件的140个国家中，84国提出引进中国疫苗需求，中方已全部作出积极回应并提供疫苗。

郭学军说，中国6月23日举办“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议，与会29国联合发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，呼吁加强疫苗研发、生产、分配国际合作，提高疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性。（董雪）