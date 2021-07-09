湖南邵阳国际疾病分类及手术分类培训班举办

近日，由湖南邵阳市医保局、湖南邵阳市卫健委共同举办，武汉金豆医疗数据科技有限公司（以下简称“金豆公司”）承办的国际疾病分类及手术分类编码培训班召开。

邵阳市医保局会同邵阳市卫健委于6月28日举行动员会，会议指出病案编码是国家医疗保障按病种分值付费（简称DIP）试点工作的重要基础，具有重要意义，希望全体学员要以此培训为契机，学习与思考、运用相结合，认真消化吸收先进经验成果，运用好国际疾病和手术操作分类这一管理工具，提高邵阳全市医疗机构病案质量数据上报质量，提升病案编码人员的专业能力，满足DIP支付方式改革、公立医院绩效考核等医改工作的需要，促进医院精细化管理。

据介绍，参与此次培训的专家们对于国际疾病和手术操作分类基础知识、编码原则、编码方法、各章节重点与难点、主要诊断和主要手术选择规则等与医保支付密切相关内容进行了讲解，培训内容聚焦了当前DIP付费下的实施热点、难点。

培训结束后，主办方组织了国际疾病分类及手术操作分类编码理论和技能水平考试。邵阳市医疗保障局党组成员、副局长李邦银表示，希望参加培训的人员通过本次培训把学习到的思路、精神和思考习惯带回地方，建立所在医院病案质量控制制度，借助信息化技术进行病案首页质控管理，使病案质量满足DIP应用要求。