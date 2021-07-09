夏雨季节 用好佩兰保清爽

盛夏时节，头发很容易变得湿哒哒油乎乎的，原本两三天洗一次的头发，现在一天不洗就觉得头皮发痒，黏得让人难受。除了洗发的烦恼，好像连身体内部也变“潮”了，嘴里也觉得黏腻，吃东西像隔着一层膜那样尝不出味道。

广东省中医院岭南补土学术流派学术带头人卢传坚教授提醒说，这其实都和“湿”有关。潮湿天气下，人体容易感受湿气，而“湿”的特点是“重浊黏滞”，常常给人带来各种“不清爽”的感觉：身上黏乎、头发油腻、口中黏腻……而“里湿”也最容易在脾胃堆积，被一大堆“工作任务”困住的脾胃，自然也难以分出余力去品味食物的味道，因此吃什么都觉得“无味”，人也打不起精神。当下，有一味草本植物最适合用来调理，那就是佩兰。

古代的洗浴条件比现在差多了，但古人的“爱美之心”一点也不少，为清洁头发发明了很多方法。以往在江浙一带，人们会用一种香草煮水洗头发，洗完后再插一枝在发髻里，便能起到“美发香氛”的作用。同时，用这种香草煮茶也很流行，喝了还能去口气，解湿腻，这种香草就是佩兰。

佩兰，顾名思义，就是可以佩戴在身上的，又有着兰花般香气的草药。早在《楚辞·离骚》中便有“纷秋兰以为佩”的诗句，据说这里的“秋兰”便是佩兰。佩兰味辛性平，具有解暑化湿的功效，主治感受暑湿、寒热头痛、湿浊内蕴、脘痞不饥、恶心呕吐、口中甜腻等症。

古人佩戴兰草，也不只是为了增添香气，更有一层养生的意味。人在头脑沉重不清爽的时候，闻一下香气浓烈的精油或是香薰，很快便能提神；这是因为香气乃是无形之物，在中医看来具有轻扬上升的作用，可以引导人体的清气上行。而香气的这种作用，也可以用来对付“湿气”，帮脾胃“开路”，促使水湿顺着香气向外发散。因此它不仅能解除头发的黏腻，还能给人体内部“化腻”，恢复正常的味觉，让我们在潮湿闷热的夏季里，也能自内而外地保持清爽。（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）