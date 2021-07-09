织密快递员权益保障网

近日，交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》（以下简称《意见》）。8日，国家邮政局召开2021年第三季度例行新闻发布会，联合人力资源和社会保障部、全国总工会对《意见》进行了解读。

“《意见》将助力解决快递员收入不稳、保障不全、认同不高等问题，不断提升快递员在行业发展中的获得感、幸福感、安全感。”国家邮政局党组成员、副局长陈凯指出，《意见》针对不正当市场竞争、区域差异化派费等问题提出了相应措施，有助于破解行业发展堵点问题，将促进快递市场竞争秩序更加规范、快递行业发展更加稳健。

国家邮政局数据显示，我国日均快递业务量已达3亿件，业务规模连续7年稳居世界第一。随着快递行业的蓬勃发展，快递员群体规模不断扩张。“快递员权益保障问题产生的原因比较复杂，既有快递市场的迅猛发展所衍生的问题，也有产业链上下游的利益分配问题。”陈凯说。为此，要促进电商与快递的有机互动，引导电商平台和快递企业加强系统对接，推动落实“商品定价与快递服务定价相分离”，使消费者可以根据企业服务能力、商业信誉和快递价格等选择快递服务。

派费是快递小哥的主要收入来源。为保障快递员能够获得合理的工资收入，《意见》明确，要制定《快递末端派费核算指引》和《快递员劳动定额标准》，建立行业工资集体协商机制。

国家邮政局市场监管司司长金京华介绍，目前，国家邮政局已指导中国快递协会在部分城市开展了末端派费核算试点，下一步将继续扩大试点范围。对超出劳动定额的情况，要引导快递企业充分考虑工作时间和工资收入等因素，使快递员多劳能够多得。针对部分企业对寄自特定区域的快件实施非正常低派费的问题，邮政管理部门将加强监督检查，对涉嫌不正当竞争行为的将依法进行查处。

“通过在各地调研，我们发现一些快递企业存在着以内部罚款来代替管理的问题，罚款项目多、不合理罚款多，让快递小哥承受了很重的负担，快递小哥非常怕不打招呼、不顾缘由、不听解释的投诉。”金京华告诉记者。进行投诉是用户维护自身权益的途径，认真对待投诉是快递企业必须承担的责任。针对“以罚代管”问题，《意见》提出指导快递企业完善考核机制，加强对恶意投诉的甄别处置。

“如果广大寄递用户和社会舆论对快递员更加包容、更加尊重，快递员也能更加全身心投入到工作中去，快递服务将更加优质。”陈凯说，“简而言之，就是小哥心安，快递安心。”

此外，《意见》还明确了工会组织的任务，提出支持在快递企业成立工会组织，做好属地法律援助和心理疏导，定期组织开展职业技能竞赛和快递业创新创业大赛，开展全国邮政行业先进集体、劳动模范和先进工作者评选表彰活动。中国国防邮电工会副主席黄敬平表示，做好快递职工群体合法权益维护工作，是工会的基本职责。全国总工会将充分利用工会传媒和各类培训班，做好快递职工维权和服务工作，努力把工会建设成为快递职工信赖的“职工之家”。

在完善社会保障方面，《意见》提出，鼓励快递企业直接用工；对用工灵活、流动性大的基层快递网点，可统筹按照地区全口径城镇单位就业人员平均工资水平或营业额比例计算缴纳工伤保险费，优先参加工伤保险；推动企业为快递员购买人身意外保险。（董蓓）