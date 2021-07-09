河北：外国专家就医有了“绿色通道”

近日，河北省首家“外国专家就医定点医院”在河北医科大学第二医院揭牌。揭牌仪式上，河北外国语学院教授，古巴科学院、古巴历史科学院终身院士佩雷斯向河北医科大学第二医院赠送锦旗。

今年4月份，佩雷斯因病需要在河北医科大学第二医院进行手术。河北省科技厅党组副书记、副厅长、省外专局局长郭玉明对此非常关注和关心，并协调该院进行非常成功的手术。佩雷斯在代表国外专家发言中对院方和外专局的感激之情溢于言表。

为了营造良好的国际人才交流合作环境，优化服务体系，提升服务质量，增强河北省对外国人才的综合吸引力，该省加强外国专家管理和服务，全力推动外国专家公寓建设，组织实施“温馨工程”，推进“手拉手”计划等，切实增强外国专家在冀的归属感。

2020年底，河北省科学技术厅（省外国专家局）制定了《关于加强外国专家管理服务的若干规定》，提出“优化创新外国人才来冀工作管理服务”“健全外国专家医疗保障体系”“妥善解决外国专家后顾之忧”等八项具体措施。规定特别指出“各市要为外国专家设立定点医疗机构，开通就医绿色通道，建立应急处置机制，为外国专家提供高效、便捷的医疗保障。”

河北省外专局结合党史教育，积极开展“加强外国专家服务”专项活动，把解决外国专家“看病难”的突出问题，作为为外国专家办实事的主要内容之一，专门下发《组织申报认定河北省“外国专家就医定点医院”的通知》，强力推进定点医院设立工作。

河北省医科大学第二医院受领任务后，科学谋划，认真组织，针对外国专家就医需求，专门开通外国专家就医绿色通道，设置独立的候诊就医区域并增加英文标识。

揭牌仪式上，河北医科大学与河北外国语学院签署了翻译人才协议，为外国专家就医提供多语种翻译服务。

据介绍，今年，河北省将在各市认定1—2家医疗机构为外国专家就医定点医疗医院。（记者刘廉君）