“骑手”成农民工就业新渠道

作为数字经济新业态催生的新职业，外卖骑手群体数量近年来不断扩大，已成为灵活就业的重要组成代表。近日，美团研究院发布《骑手职业特征与工作满意度影响因素分析》调查报告，对外卖骑手这一职业做了详细调查和分析。哪些人在做骑手？这行收入如何？未来发展前景和保障怎么样？记者进行了采访。

七成多“骑手”来自农村

今年25岁的夏红亮来自四川成都附近的一座小县城，初中毕业后，就进了工厂。比起工厂的流水线工作，相对自由、收入更高的外卖骑手工作吸引了他的目光。“我是县城出来的孩子，文化水平也不高，骑手这行门槛较低，只要会操作智能手机、会骑电动车就可以胜任。”夏红亮对记者说，“朋友介绍我来做骑手，我毫不犹豫就答应了。现在月薪平均能有七八千元，比之前在工厂高多了。”

入职饿了么蓝骑士两年多来，夏红亮从最基层的骑手做起，凭借自己的努力先后当上小队长、站点管理人员，现在正为成为站长而奋斗。“刚开始做骑手的时候，对业务不太熟悉，一个月平均也就三四千元的收入，两年多来收入已经翻倍了，我对这份工作还挺满意的。”夏红亮笑着说。

年轻、大部分来自农村、收入较农民工平均收入更高，是外卖骑手这一群体的显著特征。美团调查报告显示，2020年，有471.7万骑手在美团平台获得收入，77%的骑手来自农村，骑手工作已成为农民工就业的重要渠道。

骑手集中在哪个年龄段？

研究发现，骑手以青壮年男性农民工为主，平均年龄为30.6岁，较我国农民工平均年龄（41.4岁）年轻10.8岁。其中，40岁及以下骑手的占比为88.2%，比同期该年龄段在我国农民工中的占比高38.8个百分点，这表明以骑手为代表的灵活就业受到年轻一代农民工的青睐。饿了么此前发布的《2020年“00后”蓝骑士洞察报告》显示，2020年新加入饿了么蓝骑士队伍的“00后”数量同比去年增长近两倍。

骑手收入怎么样？

国家统计局发布的数据显示，2020年，农民工月均收入4072元。从美团研究院的问卷调查来看，目前全国骑手的月均收入为4950.8元，其中专送骑手月均收入为5887.0元，众包骑手月均收入为4557.2元，均高于全国农民工月均收入。相较于制造业、建筑业农民工，骑手收入具有一定优势。

做骑手前做什么工作？

美团研究院问卷调查结果，在选择骑手工作前，24.8%的骑手“在工厂打工”，6.9%的骑手在建筑、装修工地工作，0.5%的骑手在务农，其余67.8%的骑手大多在第三产业从事餐饮、商贸等工作。美团有关负责人分析，近年来从事第三产业的农民工占比持续上升，骑手的人员构成与农民工的产业流动路径保持一致，即劳动力从二产流向三产。

“虽然收入比以往高，但付出得更多。”夏红亮说，在骑手这一行业，多劳多得是大家的共识。“不论干哪行，自己不努力都没有用，尤其是做骑手，跑的单子多、接单更灵活，自然收入就高。虽然辛苦，但每次听到顾客说‘谢谢’，感觉也值了。”

灵活就业面临诸多挑战

为何来做骑手？采访中，骑手们对记者说了许多原因：有创业失败转行为骑手的、有开餐饮店却发现不如外卖挣钱的、还有之前做电商的、兼职的……但他们都表示，灵活、自由、收入较稳定的职业特性是骑手工作最吸引自己的地方。

为了照顾年幼的孩子，4年前，30岁的王婧辞去某服装店导购员工作，入职美团平台做了一名外卖骑手。“与其他工作相比，现在的工作很适合我，时间比较自由，顾家挣钱两不误。”王婧很看好这份职业，“相比月入近万元的同事，我每月收入5000余元，算是比较低的。但每天既能接送孩子，又能赚钱，我很知足。”

今年政府工作报告提出，支持各类劳动力市场、人才市场、零工市场建设，广开就业门路，为有意愿有能力的人创造更多公平就业机会。“十四五”规划和2035年远景目标纲要也提出，建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制。当前外卖平台用工规模不断发展，从一个侧面表明新业态和新就业形态符合经济转型和社会发展的趋势。然而，蓬勃发展的新就业形态与当前劳动关系和社会保障制度之间也呈现出诸多不适应性，面临许多挑战。

29岁的饿了么外卖骑手肖勇对记者说，“我现在是小队长，平均每天能跑50多单，月均收入九千多元。”他表示，家里人很支持他这份工作，但也有忧虑。“我们总在路上跑，家人担心我个人的安全和健康问题。像我们这种外包员工，好多没有参加社会保险。”

正如肖勇所说，目前不少骑手是外包的，并非平台企业的正式员工，他们多数没有参加养老保险、医疗保险、失业保险以及工伤保险。而骑手每天要在车流里穿梭，受伤的风险较高。

值得关注的是，调查显示，是否缴纳社保对骑手工作满意度影响并不大，且由于缴纳社保后会导致到手工资减少、不同地区社保接续存在一些障碍等，一部分骑手并不愿意参加社会保险。

中国政法大学民商经济法学院教授、社会法研究所所长娄宇认为，面对骑手等灵活就业者对于社会保障的多样性需求，应当探索灵活的、符合劳动者利益的、又不影响新经济业态发展的新型劳动保障体系。此外，如何保障骑手个人安全问题也应引起重视，要正视骑手的职业特点，在引导其更加注重自身安全的同时，推动平台制定合理的工作要求、工作规范，并予以工伤等保障。

“目前平台正积极参与灵活就业人员职业伤害保障、网约劳动者劳动权益保障等政策的制定，积极推动适用于数字经济新业态、灵活就业新职业的社会保障体系建立。”美团有关负责人对记者表示。

期待完善的社保护航

6月30日，人力资源和社会保障部公布《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》，为灵活就业人员社会保障画出了路线图。

《规划》提出，推动实现职工基本养老保险由制度全覆盖到法定人群全覆盖，放开灵活就业人员在就业地参加社会保险的户籍限制，积极促进有意愿、有缴费能力的灵活就业人员以及新就业形态从业人员等参加企业职工基本养老保险。

此外，探索建立多层次工伤保险制度体系。研究完善工伤保险相关制度及配套办法，以高危行业为重点，持续扩大工伤保险覆盖范围。推进平台灵活就业人员职业伤害保障工作。适应我国新业态用工特点，制定职业伤害保障试行办法，推进平台灵活就业人员职业伤害保障试点。

专家认为，这表明相关政府部门已在着手解决包括骑手在内的灵活就业群体的社会保障问题。保障相对完善又符合实际、可操作性强的政策措施有望在未来几年内出台，为骑手们护航。

除了政策支持，平台也正在从各方面给予骑手人性化关怀，推出各类保障。饿了么有关负责人介绍，截至今年5月，饿了么已在全国推出超3万个蓝骑士驿站，联合爱心商家、商场等为户外工作者们提供可以休息、喝水、充电的空间。未来饿了么将与全国总工会密切联动，整合双方的资源，通过区域联动和产品化运营，不断优化驿站点位的使用和管理机制。“下一步，我们将继续提升骑手的保障范围和保障力度，加强安全宣导，让骑手们开开心心赚钱，安安全全回家。”饿了么物流负责人表示。

在骑手职业发展方面，针对不同的职业发展诉求，平台也做出许多努力。美团有关负责人介绍，美团一方面推出“站长培养计划”，打通骑手职业体系内部晋升通道；另一方面对职业发展规划有调整的骑手，持续完善转岗通道，目前已有超过百名骑手转岗合作商培训师、合作商运营主管等岗位。“后续，美团将为骑手构建更加科学的职业培训与成长体系，助力广大骑手实现更高质量就业。”该负责人说。