北京外卖小哥有专属“三色”停车区了

2月1日，本报报道了北京多个商圈周边外卖电动车的停放难题，在商圈与外卖送餐企业形成新共生关系的大环境下，如果没有科学合理的应对措施，就会造成外卖车辆无处停放而挤占公共道路资源的问题。三里屯SOHO门前便道是报道中的点位之一。3月11日，记者看到这一区域发生了可喜变化，三色停车区域的出现让外卖骑手们拍手叫好。

三色停车区域获骑手点赞

3月11日下午，记者来到三里屯SOHO门前便道时，闻到了一股淡淡的油漆味，四下一看，原本停满共享单车的便道上设置了一道新的围栏，在围栏内是刚刚划好的停车区域，地面上除了“外卖车辆临时停车区域”的鲜明字样，还特意用油漆施划了红黄蓝三色的彩条，这三种颜色对应着不同企业外卖骑手制服的颜色，一目了然。

一位工人师傅正在一旁休息，他告诉记者，路面上的油漆两三天就会干透，到时这个停车区域就可以投入使用了。这一处醒目的新停车区域吸引着无数过往外卖骑手的目光，一听说外卖电动车有了临时停车的地方，大家都挺高兴。

外卖骑手王先生告诉记者，来三里屯SOHO取餐送餐特别考验“腿脚”，这条便道上不仅外卖电动车多，共享单车也多，很难找到一个不碍事的地方。他们这个行业分秒必争，也没有多加思考的时间，一旦停错了地方，就遭人白眼，心里挺不好受。“不知道这个停车区域是谁安排的，但让我感觉自己被尊重了，有人替我们着想了，很高兴。”

共同商量解决停车问题

这停车区域是怎么来的，记者很快找到了答案，这样的新布局来自于属地三里屯街道办事处。3月12日上午，为了能进一步改善周边的停车环境，三里屯街道办事处主任马程浩带领各职能科室负责人，把辖区内车多人多的地方都走了一遍，记者也受邀来到了这个调研队伍当中。

“这里既然设置了围栏，咱们企业也得负起责任，超出围栏的共享单车，就得赶紧运走。”队伍每走到一个重点区域，在场各方都会提出建议。记者注意到，队伍当中不仅有三里屯街道办事处的工作人员，也包括共享单车企业的工作人员，还包括疏导交通的志愿者。

根据三里屯街道平安建设办公室副主任瞿祎帆统计，在市民服务热线12345的诉求中，辖区内共享单车、外卖电动车的诉求件占比达到了20%，属地街道一直在寻找问题的突破口。以太古里以及三里屯SOHO这两个商圈为例，目前市民去往这两个商圈都没有地铁能够直达，十号线团结湖站、二号线东四十条站距离这些商圈尚有距离，共享单车是最便捷的交通工具，同时这些商圈上班的白领多，餐饮企业多，又造成了外卖电动车在送餐高峰时段的集中。

让好办法再进一步

“其实现在你所看到的还不是一个最终的解决办法。”三里屯街道武装部部长李江林告诉记者，目前在便道上新施划的三色停车区域是解决目前停车矛盾的第一步，是为了确保共享单车和外卖电动车在不影响行人的情况下规范停车。三种醒目的颜色代表外卖骑手的制服颜色，不仅方便骑手找到停车位置，也方便市民监督提醒。李江林坦言，他对记者所提出的各商圈应担负起社会责任、解决外卖电动车的停车难题非常有感触，但在协调停车问题的同时，也要切实考虑营商环境。在下一步的工作中，他也会继续就社会责任问题，和辖区内各商圈沟通协商。未来准备陆续在停车需求集中的商圈里规划非机动车的停车区域，相信通过科学规划，完全可以找到环境与需求的平衡点。本报记者 景一鸣 文并摄