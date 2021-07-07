商超付费会员制应重“含金量”

日前，麦德龙PLUS会员店在北京、成都开业。会员制超市的赛道近年来越发热闹，各大品牌都铆足劲儿开店“圈粉”。除了麦德龙PLUS会员店陆续开张，好市多、盒马等商超也在多个城市布局会员店。

以“缴费入会才享有进店消费资格”为主要内容的商超付费会员制源于国外，自上世纪90年代进入我国以来，发展并非一帆风顺，近些年又逐渐活跃起来。从本质上看，商超付费会员制是以企业和消费者双赢为目标的“特殊契约”模式。

对企业而言，企业收取会员费，能获得一笔直接收入。同时，会员制增强了消费者的消费选择黏性，给企业带来稳定的消费群体。此外，会员制还能为企业提供消费大数据，通过分析消费大数据，企业可以了解掌握消费者的消费习惯，并据此优化商品结构配置，调整服务内容，提升营销效率，降低营销成本。对消费者而言，缴费入会后，可以获得一些“消费特权”，比如，获得入店消费权利、购买会员特享商品、享受低于市场价格的会员价、获得更优质的服务等。当然，在消费大数据背后，用户的购买习惯数据和其他隐私数据能否得到有效保护，还需检验。

企业与消费者的利益是对立统一关系。企业只有算好长远账，在与消费者的利益关系之间找到一个合理的平衡点，充分利用供应链优势，发掘供应链资源，优化提升供应链的整合能力；对消费者多上心、多投入，在提供商品或服务、充分保障会员消费者权利等方面多做“加法”，向消费者输出具有足够“含金量”的实惠，才能打动和吸引更多消费者，把付费会员制引入健康持续发展的模式，让企业与消费者的“特殊契约”行稳致远。（李英锋）