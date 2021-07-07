完善监管助力直播经济健康发展（人民时评）

直播经济带来消费新体验，也催生了很多新模式新业态。不久前施行的《网络直播营销管理办法（试行）》，对直播营销平台、直播间运营者和直播营销人员等进行规范，并明确了监督管理和法律责任。对火热的直播经济而言，将其纳入法治化的发展轨道，必将推动行业健康发展。

当前，我国互联网经济发展不断创新模式，直播经济尤为引人注目。这一消费模式拉近了买卖双方的距离，消除了许多无形的消费壁垒，不仅给消费者带来了更具性价比的产品，也为卖家打开了更广阔的空间。无论是明星网红，还是偏远山区的农民，都可以用这种更直接的方式跟顾客沟通。在抗疫过程中，直播经济显示出较强的韧性，迎来一波行业发展的热潮。在脱贫攻坚战中，电商平台将小农户与大市场连接，直播带货成为消费扶贫的新方式、新引擎，不少地方领导干部通过网络直播带货的方式推介当地特色农产品，帮助农民拓宽了销售渠道。

随着互联网经济的迭代升级，当前和未来一个时期，推动高质量发展、助力乡村振兴，直播经济仍大有可为。第四十七次《中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至2020年12月，我国网络直播用户规模达6.17亿，较2020年3月增长5703万。预计未来继续保持稳定增长，2022年将达到6.60亿人。《2020年中国网络表演（直播）行业发展报告》显示，2020年我国网络表演（直播）行业市场规模达到1930.3亿元。在快速发展的同时，直播经济也出现了一些良莠不齐的现象。直播间售假问题屡屡引发关注，一些网红主播频频陷入售假争议。消除行业乱象，推动新业态健康发展，离不开更加有效的监管，从业者也要把牢价值准则、守好商业底线、加强行业自律，为消费者带来更好的产品和体验。

面对直播经济快速发展，加快正确引导、完善相关规范是当务之急。此次施行的《办法》，有助于加强网络直播营销管理，更好保护消费者合法权益。近年来，针对直播经济、网络消费的兴起，电子商务法等相关法律法规陆续出台，网络交易法治保障不断完善，为进一步规范网络交易活动、维护网络经济秩序提供了法律依据。国家市场监督管理总局出台《网络交易监督管理办法》，也将直播带货纳入监管范围。除此之外，北京、浙江等地针对传统监管手段对直播售假等违法行为发现难、取证难、定性难等问题，建立网络交易监管系统、监测平台，将大数据、人工智能等技术应用于实践中，取得了良好效果。实践证明，与时俱进强化监管，以科技手段赋能监管创新，才能更好规范行业发展。

今天，随着人民群众生活水平和消费水平不断提高，新的消费趋势和消费模式层出不穷。系列制度规定的出台，提高了从业门槛，对行业的专业性、规范性有了更高要求。对从业者来说，也要以此为契机，持续强化规则意识、诚信理念，从而不断改善直播经济的消费环境、优化消费体验、维护消费者权益、提振消费信心，推动行业不断向前发展，构建更加良好的行业生态。（韩立勇）

《 人民日报 》（ 2021年07月07日 05 版）